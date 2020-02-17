2020-02-17T19:21:39+03:00
Общество

В подвале нового дома для молодых специалистов в Заволжье разрушилась канализация

Причину случившегося установить не удалось
Елена КАРАЛ
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В подвале нового дома для молодых специалистов в Заволжье разрушилась канализация. ФОТО: Антон КучмаВ подвале нового дома для молодых специалистов в Заволжье разрушилась канализация. ФОТО: Антон Кучма
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В подвале нового дома для переселенцев из аварийного жилого фонда и молодых специалистов в Заволжье, полностью разрушилась система водоотведения.

О проблеме с канализацией в доме №8 по улице Волжской сообщил Антон Кучма в группе «Нижний Новгород» соцсети «ВКонтакте».

- Новый дом для молодых специалистов в городе Заволжье, воспитатели и учителя. Канализация течет в подвал. Улица Волжская, 8. Приехал с работы - вонь, ужас, - написал Антон Кучма.

В подвале нового дома для молодых специалистов в Заволжье разрушилась канализация. ФОТО: Антон Кучма

В подвале нового дома для молодых специалистов в Заволжье разрушилась канализация. ФОТО: Антон Кучма

Как сообщили «Комсомолке» в администрации Заволжья, тридцатиквартирный дом был введен в эксплуатацию в 2016 году. 12 квартир предоставлены гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, 18 квартир – работникам бюджетной сферы.

По информации управляющей компании ООО «Ладья», 14 февраля в 09:00 в аварийно-диспетчерскую службу УК поступил сигнал о забое в канализационной системе дома № 8 на улице Волжской.

В подвале нового дома для молодых специалистов в Заволжье разрушилась канализация. ФОТО: Антон Кучма

В подвале нового дома для молодых специалистов в Заволжье разрушилась канализация. ФОТО: Антон Кучма

- По прибытии на место работниками управляющей компании обнаружено полное разрушение системы водоотведения в подвальном помещении, причину случившегося установить не удалось. Предположительно – хулиганские действия, - говорится в сообщении.

Система водоотведения была полностью восстановлена в 20:00 того же дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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