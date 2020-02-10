«Все полетели в разные стороны, везде была кровь»: Мать и дочь из Нижнего Новгорода пострадали при столкновении катеров в Таиланде

При столкновении двух туристических скоростных катеров у восточного побережья острова Пхукет пострадали Жанна и Мария Болотины из Нижнего Новгорода. Мать и дочь приехали в Таиланд, чтобы хорошенько отдохнуть, а вместо этого оказались на больничной койке. К счастью, в госпитале нижегородки пробыли недолго: после осмотра их отпустили.

«Комсомольской правде» удалось связаться с Марией Болотиной, которая рассказала подробности произошедшего утром 10 февраля.

- Мы с мамой находились в закрытой части катера, в центре. Только отъехали от причала, и примерно через две минуты произошел резкий удар. Держаться в катере было не за что, поэтому все полетели в разные стороны, - вспоминает девушка. - Везде была кровь, крики женщины, дети которой как раз и погибли. У нас до сих пор шок.

По информации Генкосульства России в Пхукете, на борту одного из катеров находилось 35 российских туристов вместе с гидом. В результате аварии 21 турист из России был направлен в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. Среди них оказались Болотины.

- Состояние у меня не самое лучшее. Боли в шее и голове, ушибы, шишки и ссадины по всему телу. Ладно хоть из больницы отпустили, - сообщила Мария.

У ее матери самочувствие удовлетворительное, притом что во время аварии 37-летняя женщина получила сильный удар в живот. Но, как заверила собеседница «Комсомолки», «ничего критичного». Теперь обе хотят поскорее вернуться на родину.

- Настрой испорчен, хочется домой, - заключила нижегородка.

Вместе с тем некоторые СМИ пишут о еще двух нижегородцах, пострадавших в результате столкновения катеров в Таиланде 10 февраля. «Комсомолка» пытается выйти с одним из них на связь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/759780" frameborder="0"></iframe> Момент столкновения двух катеров в Пхукете попал на видео.

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