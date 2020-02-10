2020-02-10T19:07:15+03:00
Происшествия

«Все полетели в разные стороны, везде была кровь»: Мать и дочь из Нижнего Новгорода пострадали при столкновении катеров в Таиланде

«Комсомолка» узнала подробности страшной аварии 10 февраля
Анастасия НАЗАРОВА
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В результате столкновения катеров погибли дети.В результате столкновения катеров погибли дети.Фото: СОЦСЕТИ
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При столкновении двух туристических скоростных катеров у восточного побережья острова Пхукет пострадали Жанна и Мария Болотины из Нижнего Новгорода. Мать и дочь приехали в Таиланд, чтобы хорошенько отдохнуть, а вместо этого оказались на больничной койке. К счастью, в госпитале нижегородки пробыли недолго: после осмотра их отпустили.

«Комсомольской правде» удалось связаться с Марией Болотиной, которая рассказала подробности произошедшего утром 10 февраля.

- Мы с мамой находились в закрытой части катера, в центре. Только отъехали от причала, и примерно через две минуты произошел резкий удар. Держаться в катере было не за что, поэтому все полетели в разные стороны, - вспоминает девушка. - Везде была кровь, крики женщины, дети которой как раз и погибли. У нас до сих пор шок.

По информации Генкосульства России в Пхукете, на борту одного из катеров находилось 35 российских туристов вместе с гидом. В результате аварии 21 турист из России был направлен в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. Среди них оказались Болотины.

- Состояние у меня не самое лучшее. Боли в шее и голове, ушибы, шишки и ссадины по всему телу. Ладно хоть из больницы отпустили, - сообщила Мария.

У ее матери самочувствие удовлетворительное, притом что во время аварии 37-летняя женщина получила сильный удар в живот. Но, как заверила собеседница «Комсомолки», «ничего критичного». Теперь обе хотят поскорее вернуться на родину.

- Настрой испорчен, хочется домой, - заключила нижегородка.

Вместе с тем некоторые СМИ пишут о еще двух нижегородцах, пострадавших в результате столкновения катеров в Таиланде 10 февраля. «Комсомолка» пытается выйти с одним из них на связь.

Момент столкновения двух катеров в Пхукете попал на видео.

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Что известно о погибших в Таиланде российских детях

По информации КП-Челябинск, погибшие - брат и сестра, 12-летний Ярослав и 6-летняя Мирослава Лысых. Дети находились в Таиланде с бабушкой и дедушкой. С ними же они плыли на злополучном катере. Взрослые выжили, но получили травмы. Они госпитализированы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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