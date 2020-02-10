2020-02-10T18:22:17+03:00
Общество

Нижегородцы пытаются выяснить, кто отказался от уборки подъездов в их доме

Жильцам ничего не известно о проведенном собрании собственников квартир
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Нижегородцы пытаются выяснить, кто отказался от уборки подъездов в их домеНижегородцы пытаются выяснить, кто отказался от уборки подъездов в их домеФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Нижегородцы пытаются выяснить, кто отказался от уборки лестничных клеток в их доме, если сами они этого не делали. В редакцию «Комсомолки» обратилась жительница одного из домов на улице Мельникова-Печерского. Ирина Ежова сообщила, что летом прошлого года люди стали замечать: их лестничные клетки не убираются, а в подъезде скапливается мусор. Тогда женщина позвонила в домоуправляющую компанию Советского района и выяснила, что уборка у них проводиться не должна – жильцы якобы отказались от нее на общем собрании.

- Мне ответили, что мы за уборку не платим, поэтому у нас убираться не будут. Также я узнала, что у нас было общее собрание жильцов, и там мы приняли решение. Но мне ни о каком общем собрании не известно. Единственное, что я вспомнила – примерно в июне ходили две женщины с каким-то подписным листом. Они объясняли, что сменилась компания, которая вывозит мусор, и что за это нужно расписаться. Я почитала и расписалась. Это единственное, что было связано с нашим домом и какими-то новшествами, - рассказала Ирина. – Сначала наши активные пенсионерки решили сходить в ДУК, им объяснили: «У вас общее собрание прошло, и вы отказались». Я зашла потом туда и попросила предоставить мне протоколы собрания, объяснить, почему и кто это решил. Ответа я не получила.

Тогда Ирина Ежова написала заявление в ДУК и в прокуратуру. После этого в подъезде провели уборку.

- Уборка срочно началась после этих бумаг. В середине января прибежала женщина, сделала влажную уборку, дала бумаги, чтобы я расписалась и подтвердила, что работа была сделана. Дня три назад я также узнала, что еще и подметали в подъезде. После этого я получила ответ, что уборка была проведена должным образом, а то, что полгода ее не было – это ничего. В общем, я пожалела, что не сделала фото этих кучек мусора, которые у нас лежали, - посетовала Ирина Ежова.

Пока протоколы собраний так и остаются для жильцов тайной за семью печатями. При этом операторы горячей линии подтверждают, что жильцы голосовали за некий тариф.

- Жителям был предложен тариф «Без уборки лестничных клеток», они за него проголосовали, информация о тарифах была предоставлена в ПЭО (планово-экономический отдел). По вашему вопросу создана новая заявка и тоже отправлена в ПЭО, - сообщил оператор, запись разговора с которым предоставила Ирина.

В ответе домоуправляющей компании официально сообщается, что протокол об исключении «уборки лестничных клеток» отсутствует, а сама услуга оказывается в полном объеме.

Ответ домоуправляющей компании. ФОТО: предоставлено "Комсомолке"

Ответ домоуправляющей компании. ФОТО: предоставлено "Комсомолке"

Чтобы прояснить ситуацию, «Комсомолка» направила информационный запрос в домоуправляющую компанию.

Напомним, в последнее время нижегородцы жалуются на ДУК и собрания, о которых им ничего не известно. Так, жители двух домов в Советском районе недавно сообщили, что не ставили подписи под протоколами собраний, в результате которых выросла стоимость квартплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Фестиваль уличного искусства «Место» пройдет в Нижнем Новгороде летом
Избран новый глава Богородского района Нижегородской области
В Нижегородской области предприятия НПХ реализовали продукции почти на миллион рублей
В Нижнем Новгороде выселенный квартирант поджег квартиру
Куриные яйца, вермишель и свинина подешевели в Нижегородской области
В Нижегородской области сотрудник ДПС оштрафован за подлог
Более 2200 обращений в соцсетях отработано властями Нижегородской области в январе 2020 года
Из-за хоккейных матчей в Нижнем Новгороде ограничат движение транспорта
Паромная переправа в Нижегородской области стала бесплатной
В Нижегородском ТЮЗе прошла премьера мюзикла «Небесный тихоход»
В Нижнем Новгороде ожидается пасмурная и ветреная погода
Нижегородским детям предложили снимать школьные обеды на видео
Беременная женщина пострадала при столкновении легковушек в Дзержинске
Пять нижегородских лицеев стали базовыми школами РАН
Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области с 11 по 26 февраля
Отключения трансляции цифрового телевидения ожидаются в городах Нижегородской области в феврале
Производство рыбы в Нижегородской области выросло на 54 тонны
«Поезда здоровья» посетили более 290 населенных пунктов Нижегородской области
В Нижнем Новгороде прекращены поиски 14-летней Светы Ефимовой
14 февраля в Нижнем Новгороде пройдет AFP | Love | Nizhny 800
Нижегородцы смогут самостоятельно «переписаться» на сайте Госуслуг
Самозанятые нижегородцы смогут получить льготные кредиты под 8,5%