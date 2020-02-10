Нижегородцы пытаются выяснить, кто отказался от уборки подъездов в их доме

Нижегородцы пытаются выяснить, кто отказался от уборки лестничных клеток в их доме, если сами они этого не делали. В редакцию «Комсомолки» обратилась жительница одного из домов на улице Мельникова-Печерского. Ирина Ежова сообщила, что летом прошлого года люди стали замечать: их лестничные клетки не убираются, а в подъезде скапливается мусор. Тогда женщина позвонила в домоуправляющую компанию Советского района и выяснила, что уборка у них проводиться не должна – жильцы якобы отказались от нее на общем собрании.

- Мне ответили, что мы за уборку не платим, поэтому у нас убираться не будут. Также я узнала, что у нас было общее собрание жильцов, и там мы приняли решение. Но мне ни о каком общем собрании не известно. Единственное, что я вспомнила – примерно в июне ходили две женщины с каким-то подписным листом. Они объясняли, что сменилась компания, которая вывозит мусор, и что за это нужно расписаться. Я почитала и расписалась. Это единственное, что было связано с нашим домом и какими-то новшествами, - рассказала Ирина. – Сначала наши активные пенсионерки решили сходить в ДУК, им объяснили: «У вас общее собрание прошло, и вы отказались». Я зашла потом туда и попросила предоставить мне протоколы собрания, объяснить, почему и кто это решил. Ответа я не получила.

Тогда Ирина Ежова написала заявление в ДУК и в прокуратуру. После этого в подъезде провели уборку.

- Уборка срочно началась после этих бумаг. В середине января прибежала женщина, сделала влажную уборку, дала бумаги, чтобы я расписалась и подтвердила, что работа была сделана. Дня три назад я также узнала, что еще и подметали в подъезде. После этого я получила ответ, что уборка была проведена должным образом, а то, что полгода ее не было – это ничего. В общем, я пожалела, что не сделала фото этих кучек мусора, которые у нас лежали, - посетовала Ирина Ежова.

Пока протоколы собраний так и остаются для жильцов тайной за семью печатями. При этом операторы горячей линии подтверждают, что жильцы голосовали за некий тариф.

- Жителям был предложен тариф «Без уборки лестничных клеток», они за него проголосовали, информация о тарифах была предоставлена в ПЭО (планово-экономический отдел). По вашему вопросу создана новая заявка и тоже отправлена в ПЭО, - сообщил оператор, запись разговора с которым предоставила Ирина.

В ответе домоуправляющей компании официально сообщается, что протокол об исключении «уборки лестничных клеток» отсутствует, а сама услуга оказывается в полном объеме.

Ответ домоуправляющей компании. ФОТО: предоставлено "Комсомолке"

Чтобы прояснить ситуацию, «Комсомолка» направила информационный запрос в домоуправляющую компанию.

Напомним, в последнее время нижегородцы жалуются на ДУК и собрания, о которых им ничего не известно. Так, жители двух домов в Советском районе недавно сообщили, что не ставили подписи под протоколами собраний, в результате которых выросла стоимость квартплаты.