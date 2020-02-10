В Нижнем Новгороде предложили увековечить память хоккеиста Александра Скворцова

Идея увековечить память легендарного хоккеиста Александра Скворцова была высказана депутатом Госдумы РФ Денисом Москвиным еще в день смерти спортсмена, 4 февраля 2020 года. Однако 10 февраля нижегородец официально обратился в городскую думу с просьбой как можно скорее рассмотреть его предложение.

- Считаю абсолютно правильным обратиться к городской думе с предложением увековечить память заслуженного мастера спорта СССР Александра Викентьевича Скворцова. Для горожан он - легенда! - написал Москвин на своей странице в «Фейсбуке».

Обращение депутата Дениса Москвина.Фото: СОЦСЕТИ

В обращении на имя председателя думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкина отмечается, что с 1974 года хоккеист играл за горьковскую команду «Торпедо». Скворцов был золотым и серебряным призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира, четырежды - чемпионом Европы, становился победителем Кубка Вызова-79 и Кубка Канады-81. По окончании игровой карьеры Скворцов занимался тренерской деятельностью, с 2015 года входил в состав правления нижегородского «Торпедо».

В заключение депутат попросил главу гордумы рассмотреть его предложение на ближайшем заседании соответствующего комитета, а также оказать всестороннюю поддержку в его реализации.