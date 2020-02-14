«Скорее всего, уснул»: Водитель ГАЗели устроил смертельную аварию с фурой в Володарском районе

Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось в Володарском районе Нижегородской области утром в четверг, 13 февраля 2020 года. Как сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, водитель ГАЗели не выдержал безопасную дистанцию и протаранил фуру.

ЧП произошло в 11:25 на трассе М-7 Москва-Уфа. За рулем ГАЗели находился 41-летний мужчина – он скончался на месте от полученных травм.

По социальным сетям уже разлетелись фотографии с места трагедии. По словам очевидцев, виновник аварии, скорее всего, уснул за рулем. Столкновение было настолько сильным, что от передней части транспортного средства практически ничего не осталось, кузов задымился. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Более того, автомобилисты утверждают, что водитель ГАЗели ехал с сильно превышенной скоростью.

Фото: https://vk.com/novgorod_52

- Мужики, не летайте быстрее, чем летит ваш ангел хранитель. Вас ждут дома, - написал в комментариях под постом с фотографиями Вадим Свяженцев.

- Когда ездишь по работе каждый день, бдительность усыпляется. Внимание уже начинает отвлекаться на постороннее. А тут на секунду отвлечься достаточно и все. на скорости этого хватит, - добавил Андрей Носов.

- Соболезнуем родным. Кто-то остался без кормильца! Берегите себя! – заключил Александр Мади.