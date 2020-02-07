2020-02-07T17:20:52+03:00
Общество

«Чувствуешь, цирком пахнет?»: Саровский блогер слепил страшного клоуна Пеннивайза

На создание необычного снеговика его подтолкнуло народное творчество [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Герой ужастика "Оно" поселился под окнами жилого дома на улице Нестерова.Герой ужастика "Оно" поселился под окнами жилого дома на улице Нестерова.
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Снежная скульптура, от которой в жилах стынет кровь, появилась во дворе жилого дома на улице Нестерова в Сарове. Местный блогер посадил на детские качели героя одного из самых популярных ужастиков современности - клоуна Пеннивайза. «Комсомольская правда» связалась с автором «снеговика» и узнала, зачем ему понадобилось пугать прохожих.

Саровский блогер слепил из снега клоуна Пеннивайза.Ссылка на видео, если не открывается https://youtu.be/k9d__nBOyIc Решил помочь бабушкам в благом деле - украсить двор. И заодно поучаствовать в конкурсе сливки шоу - 100 к за снеговика. Получился милый танцующий клоун - Пеннивавйз из фильма ужасов "ОНО". Как я его делал и почему именно его - вы узнаете из этого ролика.

- Недавно я завел страничку на YouTube. И когда узнал о конкурсе, объявленном на платформе одним из крупных каналов, решил поучаствовать. В конкурсе три номинации: «Самый большой, «Самый креативный» и «Самый маленький». Даже приз какой-то предусмотрен. Хотя важна не столь победа. Главное - это участие! - заявил Александр Савский.

Александр Савский со своим творением.

Александр Савский со своим творением.

На создание Пеннивайза из хоррора «Оно» по Стивену Кингу Александра подтолкнули бабушки, устроившие во дворе настоящее кладбище мягких игрушек. Такой дизайн, по его словам, вызывает крайне противоречивые чувства.

- Пеннивайз такой же «милый» клоун. Когда он из канализации спрашивает «Чувствуешь, цирком пахнет?», я думаю, что запах этого цирка такой же, как от гнилых игрушек, - пояснил художник.

В процессе создания клоун таял на глазах. Фото: Скриншот с видео

В процессе создания клоун таял на глазах.Фото: Скриншот с видео

Со снежной фигурой молодой человек управился за день, причем работал в одиночку. Одновременно лепил и снимал видео для конкурса. Дело усложнялось тем, что на улице 3 февраля была плюсовая температура. Отчего Пеннивайз таял буквально на глазах.

- Приходилось реанимировать его в процессе съемок, к сожалению, - добавил собеседник «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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