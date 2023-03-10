«Приколотить все экспонаты и никого не подпускать»: Рог оленя во второй раз украли из заповедника в Нижегородской области

Так выглядит украденный олений рог. Фото: Керженский заповедник.

Чего только не крадут алчные и корыстные люди, но воровство из музея в Керженском заповеднике Нижегородской области, кажется, превзошло всё. Из экоцентра был похищен уникальный экспонат – самый первый рог северного оленя Игната, который он сбросил в 2015 году. Как оказалось, в тот год у оленя вырос только один рог в виде крупного отростка и двух поменьше, поэтому он и ценен.

И смех и грех, но сотрудники заповедника даже начали называть рог «беглецом», потому что несколько лет назад он уже «запрыгивал» в карман одного из посетителей. К счастью, тогда воришка раскаялся и вернул экспонат.

– Конечно, нам советовали прочно приколотить все экспонаты, огородить диорамы цепочками и близко к ним никого не подпускать. Но тогда потеряется основная «изюминка» нашего музея – его «трогательность»: все фигурки и объекты можно потрогать, погладить, а рога еще и примерить, – рассказали в пресс-службе Керженского заповедника.

В очередной раз пропажу рога обнаружили после закрытия музея 8 марта, в тот день экспозицию осматривали множество людей.

– Посмотрите внимательно в свои карманы и сумки – не спрятался ли там случайно рог оленя Игната. Возможно, рог самостоятельно ушел из здания, а вы его нашли, но не знаете, куда вернуть, – просят сотрудники заповедника.

Вернуть олений рог можно в экоцентр заповедника в посёлке Рустай или передать его в офис в Нижнем Новгороде (ул. Рождественская, д. 23). Пропажу также можно отправить по почте (603001 Н.Новгород, Рождественская, 23, заповедник «Керженский»). Рассказать о находке рога можно и по телефону 8-920-077-28-31.

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