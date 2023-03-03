«Я вас такими шалавными в школу больше пускать не буду»: Директор объяснила причины скандала с оскорблением учениц в нижегородской школе

Директор принесла свои извинения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце февраля в школе №126 с углубленным изучением английского языка в Автозаводском районе Нижнего Новгорода разразился настоящий скандал. Во время третьего урока в кабинет директора были вызваны сразу все ученицы 6, 7 и 8 классов. Что же могла натворить такая толпа школьниц? Как оказалось, руководство школы решило отчитать всех без разбора за внешний вид и поведение. Воспитательный процесс, ничего нового, скажете вы, но будете не правы, так как директор общалась с подростками, используя неподобающие выражения. Девочкам удалось записать неуместное высказывание директора на видео, после чего кадры разлетелись по соцсетям.

– И по поводу внешности, я вас вот такими шалавными в школу больше пускать не буду! – слышно на записи.

Сложно представить в каком виде должны были предстать школьницы перед директором, чтобы она так выразилась. Даже в кадре увидеть джинсы, короткие юбки или футболки не представляется возможным. Как рассказала одна из родительниц, учениц ругали за косметику и … брюки!

– На видео говорит не учитель, а директор – представитель и лицо школы. Она 15 минут ругала девочек по поводу брюк, косметики и курения электронных сигарет. Отчитать за курение, понимаю, но остальное, да ещё и такой подбор слов, это слишком, – рассказала в разговоре с «Комсомолкой» мама одной из школьниц. – К тому же, с вопросами о курении надо обращаться к родителям и классному руководителю. Но пускать вход такого рода оскорбления и высказывания немыслимо!

В школе есть единая форма, которая предусматривает для девочек только ношение юбки. Однако из-за этого зимой многие ученицы столкнулись с проблемой – на улице морозы, а в школу можно только в юбке. Выкрутиться из ситуации ученицам удалось: в школу они шли или ехали в брюках, а затем переодевались.

– Адрес с магазином для покупки школьной формы сразу же выдает секретарь в приемной директора. По стоимости она около пяти тысяч рублей выходит за отвратительную синтетику. И главное, что только так и никак иначе, – жалуется мама одной из учениц. – Многие девочки ездят в школу из других районов и даже ближайших городов, для них куча сумок с собой – сплошное неудобство. Нам не так много осталось доучиться, поэтому я не хочу менять школу и добавлять стресса ребёнку, если что-то в школе поменяется в лучшую сторону, то я буду только рада.

Скандал из-за внешнего вида школьниц произошёл во вторник, а уже на следующий день директор принесла свои извинения перед учениками за неподобающее высказывание.

– Я была не права и приношу извинения за слово, которое я употребила. Оно было не в ваш адрес, оно касалось одежды. Вашу 21 секунду мы сегодня с учителями переслушивали 10 раз, поэтому если вы мне хотите что-то инкриминировать из того, что я не делала, не выйдет, – новая запись с речью директора снова оказалась в сети. – Но, тем не менее, в любом виде это слово я говорить не должна была. За это мои извинения вам и вашим родителям. Всем, кто счёл себя оскорбленным.

По словам мамы одной из девочек, директор напомнила ученикам о запрете видео и аудио съемки, а также попыталась договориться, разрешив по субботам ходить в брюках.

– А если мороз не в субботу? В общем, странная ситуация, – посетовала женщина. – Это хорошая и престижная школа, но с этим директором сложно, даже учителя не срабатываются. Они в школе меняются просто пачками. Например, за два года у дочки поменялось три англичанки, два педагога французского языка и три биологички.

Кроме того, из-за инцидента с неподобающими выражениями директора школы в адрес учениц уже проводится служебное расследование.

– По итогам будет дана правовая оценка действий руководителя образовательной организации, – сообщили «Комсомолке» в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода.

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