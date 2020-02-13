2020-02-13T11:31:29+03:00
Происшествия

Житель Нижнего Новгорода расстрелял двоих парней из-за пачки сигарет, брошенной в неположенном месте

Один из молодых людей попал в больницу с тяжелым ранением в голову
Валерия ГРОМОВА
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Житель Нижнего Новгорода расстрелял двоих парней из-за пачки сигарет, брошенной в неположенном местеЖитель Нижнего Новгорода расстрелял двоих парней из-за пачки сигарет, брошенной в неположенном местеФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Вопиющий случай произошел в начале февраля недалеко от центра Нижнего Новгорода – случайный прохожий выстрелил в двоих парней из травматического пистолета. Оказалось, мужчина настолько болеет за экологическую ситуацию в стране, что не выдержал, увидев, как молодые люди бросают пачку сигарет в неположенном месте.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, ЧП произошло ночью на улице Генкиной в Советском районе. Сначала между нижегородцами произошла словесная перепалка – мужчина сделал студентам замечание, те дерзко ответили. В итоге дело дошло до крайности – борец за чистоту достал из кармана травматический пистолет и выстрелил несколько раз. Затем сел в машину и скрылся.

Один из пострадавших – 21-летний молодой человек – попал в больницу с диагнозом ранение в голову с разрывом правого глазного яблока, а второй – 22-летний – получил огнестрельное ранение правой щеки.

Через несколько часов стрелявшего мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц». Нападавшему оказалось 49 лет: он никогда не имел дело с нарушением закона и имел разрешение на травмат.

За расследование преступления уже взялись специалисты следственного комитета. Нижегородца взяли под стражу и отобрали пистолет. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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