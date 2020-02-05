«Маскомания»: В нижегородских аптеках наметился дефицит медицинских масок

Эпидемия дефицита

Традиционная для февраля эпидемия гриппа и ОРВИ в этом году проходит в экстремальных условиях, и все из-за слухов о надвигающемся коронавирусе. Если раньше в любой непонятной ситуации наши граждане сметали с прилавков соль и гречу, то теперь дело дошло до медицинских масок.

- 2 февраля 2020 года число поисковых запросов «коронавирус» на нашем сайте достигло максимального значения, увеличившись почти в 600 раз по сравнению с ноябрем 2019 года, - сообщили эксперты сайта объявлений «Авито». - Резко вырос и продолжает расти интерес россиян к медицинским маскам: вчера «маску» искали почти в полтора раза чаще, чем в конце 2019 года.

Схожая ситуация и в аптеках. В целом ряде российских городов возник настоящий дефицит медицинских масок – их скупают быстрее, чем поставщики успевают подвозить. «Комсомолка» прошлась по нижегородским аптекам, чтобы выяснить, далеко ли Нижнему Новгороду до дефицита.

Первой точкой в нашем маршруте стала сетевая аптека в самом центре города. Поток покупателей здесь не самый большой – рядом нет ни поликлиник, ни жилых домов. Тем не менее, с масками тут уже давно напряженка.

- Последние раскупили еще на прошлой неделе, - честно призналась девушка-фармацевт. – Когда привезут, понятия не имеем. К нам их привозят, в основном, из Казани и Самары. Однако сейчас поставщики уверяют, что медицинских масок нет даже у них. Сказали, что на этой неделе уже точно не будет.

Цены выросли в два раза

В паре кварталов отсюда заходим в другую сетевую аптеку. Здесь вопрос о медицинских масках вызывает у сотрудников улыбку.

- Опоздали, - разводят руками девушки. – Вчера привезли 50 штук – их расхватали буквально за час. Следующая поставка послезавтра, но сейчас даже посмотреть нельзя, привезут ли их. Сейчас самый дефицитный товар.

Пока я изучаю витрины, сотрудницы продолжают злободневную тему. О массовой скупке медицинских масок здесь готовы рассказывать байки.

- Сегодня уже человек сто их спросили, - поделилась одна из сотрудниц. – Только за ними и приходят. Говорят, те, кто успели вовремя запастись, теперь сами ими приторговывают.

Одну за другой проходим еще три аптеки в разных районах Нижнего Новгорода. Ситуация везде схожая: медицинские маски пропали одномоментно еще на прошлой неделе. С тех пор они если и появляются, то микроскопическими партиями. Ухватить маску сложнее, чем выиграть в лотерею.

- Да вы сходите в торговый центр, - предлагает сердобольная старушка-фармацевт в одной из аптек. – Говорят, там с этим полегче.

И действительно в паре сотен метров от этой аптеки в одном из крупных торговых центров находим дефицитный товар – упаковка из пяти штук обойдется нижегородцам в 60 рублей. Для сравнения, пару недель назад она стоила ровно в два раза меньше.

- А почему подорожала? – интересуюсь я.

- Радуйтесь, что хоть такие-то есть, - безапелляционно отвечает аптекарь. – Но это ненадолго – скоро и их расхватают. Берите, пока привезли.

В другом торговом центре пошли еще дальше – здесь упаковка из трех штук обойдется покупателям в 70 рублей.

Схожая картина и в интернет-магазинах. Заходим на сайт крупной аптечной сети: из полусотни торговых точек медицинские маски есть только в двух – на улице Ванеева и на проспекте Кораблестроителей. Да и то в каждой не больше двух-трех упаковок. Еще одна сеть может похвастать наличием медицинских масок всего в одной аптеке – в общем, не разгуляешься.

«Жалоб не зарегистрировано»

Справедливости ради стоит сказать, что своих производителей медицинских масок на территории Нижегородской области нет. Все их привозят из других субъектов Приволжского федерального округа. Что же не так с поставками и откуда берутся такие цены?

- Мы можем регулировать ситуацию только в государственных аптеках – там дефицита нет, - рассказали «Комсомолке» в региональном минздраве. – Что касается частных аптек, то они сами занимаются поисками поставщиков и организацией доставки товара. Цены они тоже устанавливают самостоятельно.

Впрочем, сказать, что дело пущено на самотек, тоже нельзя – как-никак работу антимонопольных органов еще никто не отменял. И им уже даны соответствующие распоряжения.

- В соответствии с поручением ФАС России от 3 февраля мы уже направили запросы в нижегородские аптеки и крупные торговые сети, предлагающие медицинские изделия. Причем мы запросили информацию не только на предмет установления цены, но и наличия товарных остатков на складах, - сообщила «Комсомолке» заместитель начальника отдела антимонопольного контроля и анализа товарных рынков и торговой деятельности Нижегородского УФАС России Ирина Давыдочкина. - По данным на 4 февраля 2020 года, региональным УФАС не зарегистрировано ни обращений, содержащих жалобы на дефицит медицинских масок в аптеках, ни сигналов о резком повышении их стоимости, связанном с ажиотажным спросом.

Ну, а пока специалисты проводят проверки, я все же купила на редакцию ту самую упаковку медицинских масок за 60 рублей. А то вдруг коронавирус…

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Нижегородской области началась эпидемия гриппа. По данным на 3 февраля, эпидемический порог в регионе превышен на 17%, а в Нижнем Новгороде – на 27%. На карантин уже закрыты 13 школ и шесть детских садов.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Предприимчивый нижегородец на волне всеобщей борьбы с коронавирусом наладил продажу медицинских масок прямо на Большой Покровской. Причем просил он не много не мало, а 50 рублей за одну штуку.