2020-02-03T10:47:15+03:00
Общество

«Маска, я тебя знаю!»: нижегородцы обсуждают парня, который продавал медицинские маски на Покровке

За одну маску предприимчивый юноша просил 50 рублей
Елена ЛАЗАРЕВА
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"Главное, что не ворует!": нижегородцы по-разному отнеслись к "бизнес-идее". ФОТО: vk.com/bezcenznn"Главное, что не ворует!": нижегородцы по-разному отнеслись к "бизнес-идее". ФОТО: vk.com/bezcenznn
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Как говорится – кому война, кому мать родна. Этот юноша решил срубить денег на волне всеобщей тотальной борьбы с вирусом из Китая.

Молодой человек был замечен на Покровке, с плакатиком, на котором можно разобрать текст: «КОРОНОВИРУС В РОССИИ. ОБЕЗОПАСЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ. ДЕФИЦИТ МАСОК. КУПИТЕ МЕДИЦИНСКУЮ МАСКУ».

Нижегородец не научился правильно писать название вируса, но уже сообразил, как можно нажиться на новой болезни. За одну маску он просил 50 рублей.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на происходящее. Одни называют юношу сказочным бизнесменом и крайне возмущены его поступком, другие оправдывают его – главное, что не ворует! Нашлись, к счастью, и те, кто не потерял чувства юмора даже в такой ситуации. Антон Колокольчиков, например, считает, что в аптеках потому и дефицит, что этот юноша скупил все маски. А Влад Гладков прямо заявляет: «Мы водку пьем, нам не страшно!».

Неизвестно, нашлись ли желающие купит маску за 50 рублей. Но совершенно очевидно, что свою "дозу хайпа" парень получил.

Напомним, в Нижегородской области создан оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Ранее сообщалось, что в нижегородском аэропорту усилили контроль из-за нового китайского коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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