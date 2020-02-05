Стало известно, когда пойдет на спад эпидемия гриппа в Нижнем Новгороде

Вот уже неделю на территории Нижегородской области продолжается эпидемия гриппа. По последним данным, эпидемический порог на территории Нижнего Новгорода превышен уже на 27%. При этом в городе закрыты на карантин 13 школ и шесть детских садов, в том числе расположенная в самом центре Нижнего Новгорода гимназия № 13. Туда и пригласили журналистов специалисты Управления Роспотребнадзора, чтобы показать, как сейчас борются с эпидемией в школах.

Сейчас гимназия № 13 закрыта на карантин.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Наша гимназия была закрыта на карантин в связи с отсутствием 20% учащихся, - рассказала заместитель директора гимназии № 13 Нелли Федулова. – Сейчас здесь проходят профилактические мероприятия. Наш технический персонал ежедневно обрабатывает дезинфицирующими средствами пол, стены, парты в учебных кабинетах. Когда карантин закончится, дети вернутся в полностью обработанные кабинеты.

Ожидается, что уже через две недели эпидемия гриппа в Нижнем Новгороде пойдет на спад.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Несмотря на карантин, учебный процесс в гимназии продолжается, хоть и в дистанционном формате. Учителя ежедневно отправляют ученикам домашние задание, за которые те потом получат оценки.

Ежедневно в школе протирают все столы, стены и подоконники.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- В эти дни мы даем ребятам задания на повторение, - объясняет учитель начальных классов Юлия Ревзина. – Новый материал мы сейчас не берем. Однако на ходе учебного процесса это не отразится, благодаря резервным часам, заложенным в программе.

Как ожидается, в гимназии № 13 карантин закончится уже на следующей неделе. А вот эпидемия гриппа на территории Нижегородской области продержится чуть дольше.

Тем временем учителя рассылают ученикам домашнее задание.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Сейчас на территории Нижегородской области продолжается эпидемический подъем, - рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова. – В целом по области эпидемический порог превышен на 17%, по городу – на 27%. Подъем уровня заболеваемости продолжится еще в течение двух недель. В связи с тем, что сейчас циркулирует высокопатогенный грипп H1N1, нарастание вируса происходит достаточно быстро. Однако уже в течение 2-3 недель эпидемия должна пойти на спад.