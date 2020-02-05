Председатель рабочих советов «Группы ГАЗ» Евгений Морозов: Работники, которые создают передовую автотехнику, должны быть уверены в своем будущем

Евгений Морозов рассказал КП, как он прошел путь от слесаря-инструментальщика до председателя рабочих советов «Группы ГАЗ» и как рабочим советам удается влиять на решения руководства компании.

- Евгений, Вы родились за тысячу километров от Нижнего Новгорода в далеком селе. Мальчишка из простой многодетной семьи сделал карьеру, которой позавидуют и жители столиц. Вы чувствуете себя баловнем судьбы?

- Нет, конечно. Нас родители по-другому воспитывали. Они и сами много работали, и семерых детей приучили от дела не бегать, уважать людей труда.

- А как вы оказались в Нижнем Новгороде?

- В те годы Горьковский автозавод тоже гремел на всю страну. В нашем районе были расклеены объявления, что на завод требуются рабочие руки. Новая жизнь в большом городе, работа на легендарном автогиганте - о таком можно было только мечтать. И наша семья эту мечту воплотила. Все мои старшие братья и сестры устроились на ГАЗ, а за ними родители и я переехали в Горький. После окончания автомеханического техникума меня приняли на завод слесарем-инструментальщиком штамповочно-инструментального хозяйства. Так и получилось, что общий трудовой стаж моей семьи - более 100 лет.

- Быстро освоились на производстве?

- У меня было всего три недели на это, потом ушел в армию. Но сразу же после демобилизации вернулся на ГАЗ, в производство грузовых автомобилей. Мне здорово помог изучить профессию мой первый наставник, опытный бригадир Иван Михайлович Дурнайкин. Для молодежи работа на ГАЗе открывает большие перспективы - не успел я освоиться в новом коллективе, как мне предложили стать мастером. Я испытал гордость от доверия, которое оказала мне бригада - а это более 40 человек, и все старше меня на 10-20 лет. Это были профессионалы, к которым я относился с огромным уважением, и вместе мы решали очень сложные задачи.

- Что удалось совершить наиболее значимого в тот период?

- В 90-х моя бригада приняла участие в постановке на конвейер «ГАЗели». И мне приятно осознавать, что в этой большой производственной победе есть и мой скромный вклад. Люди были увлечены созданием нового автомобиля в то трудное время. Представьте, начало 1990-х... Крупные предприятия разваливаются одно за другим. А мы запускаем новый продукт! У рабочих появилась надежда, что автомобиль даст толчок развитию Горьковского автозавода. Так оно и произошло. Новая полуторка завоевала рынок и вселила в людей уверенность в завтрашнем дне. Когда первая «ГАЗель» вышла из ворот Главной проходной, это был настоящий праздник для нас.

- А как вы перешли от производственной к профсоюзной деятельности?

- Это было достаточно неожиданное для меня предложение – возглавить профсоюзную организацию ГАЗа. Хотя на тот момент я уже несколько лет проработал в управлении развития персонала, начальником управления корпоративной культуры. Это была интересная работа, мы разрабатывали социальные программы, улучшали бытовые условия сотрудников, организовывали корпоративные мероприятия, занимались программами обучения.

Но время тогда было напряженное - кризисный 2008 год. Резко взлетели цены на металл и на комплектующие. Предприятия страны еще только осознавали, что происходит, а наш профсоюз и руководство ГАЗа уже разработали антикризисную программу - первые в отрасли. Мы внедрили программу занятости сотрудников, чтобы не допустить массовых сокращений. И не прекращали разрабатывать новый продукт. Как нам всегда говорили про ГАЗ: «Пока дымит труба - город живет. Держись за трубу…» И в короткие периоды нестабильности мы понимали, что рано или поздно они закончатся. Из кризиса мы уже вышли с «ГАЗелью БИЗНЕС» и обеспечили тем самым стабильную работу завода.

- Расскажите подробнее о Рабочих советах. Зачем и как создавалась эта организация?

- За эти годы изменились и сама компания, и люди, которые участвуют в прорывных проектах. Наша техника востребована практически в любых сферах экономики. «Группа ГАЗ» идет в тренде глобальных тенденций автопрома – это цифровизация транспорта, внедрение интеллектуальных систем управления автомобилем, это автотехника, работающая на альтернативных видах топлива. За всем этим стоят люди. Чтобы создавать такие продукты, рабочие должны быть не просто квалифицированными, они становятся универсалами, осваивают смежные специальности. Поэтому все больше повышается их роль и влияние на стратегию развития компании. Кроме того, обстановка в стране и в мире сложная, поэтому мы должны сплотиться. Самое главное - инициатива создания рабочих советов исходила от людей на производствах. Назрела необходимость в создании площадки, где можно обсудить любые производственные и социальные вопросы, предложить руководству свои решения. Именно в среде рабочих формируется коллективное мнение по самым актуальным проблемам. А потом и воплощается в жизнь.

- Кто состоит в рабочих советах? Какие вопросы решаете?

- В рабочие советы вошли самые неравнодушные работники, с активной жизненной позицией, достаточным опытом и личными достижениями. Это, по-сути, костяк нашей компании. Мы производим автомобили в высококонкурентной среде, и главная задача рабочих советов - вовлечь весь коллектив в совершенствование производственного процесса. Поступает много толковых предложений, и мы помогаем быстро довести их до руководства и внедрить самые эффективные идеи.

Но на производственных вопросах мы не замыкаемся. Занимаемся волонтерской деятельностью, например, оказывали помощь Дзержинску после взрывов на промышленном предприятии. Мы выделили пять основных направлений социальной политики, на которых сосредотачиваем усилия. За каждым из направлений мы закрепили кураторов - руководителей проектов. Так что под сукно ничего не ляжет. В ближайшее время вплотную займемся подготовкой предложений для жилищной программы. Также самое пристальное внимание уделяем ранней профориентации. Еще со школьной скамьи мы вовлекаем ребят в проектную и исследовательскую деятельность. Сегодня потенциал молодежи востребован как никогда, и в компании созданы хорошие условия для профессионального и личностного роста.

Рабочие ГАЗа становятся универсалами, чтобы создавать современные продукты. Автор фото: Михаил СОРОКИН

- Неужели люди действительно готовы заниматься общественной деятельностью после работы, в свое личное время?

- Готовы. Потому что они занимаются теми проблемами, которые их действительно волнуют, а не спускаются сверху. Согласитесь, очень важно, по каким тротуарам ходит твой ребенок и в какой поликлинике обслуживается, есть ли детская площадка во дворе и нет ли дефицита учителей в школах. Когда дома все в порядке, и работа спорится. Поэтому непроизводственными вопросами наши рабочие советы тоже занимаются, и мы понимаем, что мы способны повлиять на принятие решений руководством компании и органами местной власти.

- Тем более что опыт работы во властных структурах у вас есть. Вы были депутатом Законодательного собрания Нижегородской области, потом - первым заместителем министра социальной политики. Что удалось сделать чиновнику Морозову?

- В одиночку без команды профессионалов на любой должности многого не добьешься. Поэтому справедливо говорить о наших общих достижениях. Одно из них – принятие закона о промышленной политике сначала на региональном, а затем и на федеральном уровне.

Предприятия, запускавшие новую продукцию, получали налоговые льготы на имущество, на прибыль. Это реально работающая мера поддержки. Реализация таких проектов увеличивает региональный бюджет, а значит, и возможности для социальной поддержки всех жителей.

- А наказы избирателей в соцсфере удалось отработать?

- Я занимался и мерами поддержки агропромышленного комплекса, и в социальной сфере кое-что удалось поправить. Например, для привлечения дефицитных кадров на селе мы придумали строить дома и выделять автомобили учителям и врачам в обмен на 10 лет трудовой деятельности. Идея отлично сработала.

- С весны прошлого года вы снова работаете на ГАЗе. У вас получилось дважды войти в одну реку?

- ГАЗ – особенное предприятие. Где бы я ни работал, автозавод всегда был в моей душе на первом месте. Поэтому я с удовольствием принял предложение вернуться. Здесь мне дали путевку в жизнь, здесь работает моя жена. И сейчас я хочу применить свои знания и опыт для дальнейшего движения предприятия вперед, для улучшения жизни людей. Работники, которые создают передовую автотехнику, востребованную всеми, должны быть уверены в своем будущем.