Первый МФЦ услуг ЖКХ «Мой дом» заработал в Нижнем Новгороде

Если вы когда-нибудь мечтали о появлении места, где можно получить ответ на любой вопрос, связанный жилищно-коммунальным хозяйством, то это стало реальностью.

Первый многофункциональный центр услуг ЖКХ «Наш дом» заработал на улице Большой Печерской, 40 в Нижнем Новгороде 3 февраля. Здесь жители могут получить ответы на любые вопросы, начиная с платежек и заканчивая консультацией юристов.

Приходя в центр, житель берет в терминале электронной очереди талон и распределяется к наименее загруженному специалисту. Последний будет обязан разобраться в его проблеме.

Вера Мякишева обратилась в центр "Мой дом" за услугой перевода лицевого счетаФото: Елена КАРАЛ

Вера Мякишева обратилась в центр, чтобы выписать одного из жильцов своей квартиры. Взяв талончик, женщина дождалась очереди, и в считанные минуты решила свой вопрос.

- Я выписываю тут маму, потому что ее нет, и мы остались вдвоем, нам нужно изменить лицевой счет и, соответственно, все услуги будут рассчитываться на двоих, а не на троих, - пояснила Вера Мякишева.

Чтобы перевести лицевой счет, нижегородке понадобилось только предъявить паспорт. Специалист увидел всю информацию о ней базе данных и сразу изменил сведения. После снятия человека с регистрации, изменятся и данные в платежках. Вся процедура заняла несколько минут.

Светлана Дунцова решила помочь своей соседке, которая перестала ходить, оплачивать счета за квартируФото: Елена КАРАЛ

Светлана Дунцова решила помочь своей соседке, которая перестала ходить, оплачивать счета за квартиру.

- Соседка у меня заболела, и какое-то время не платила за квартиру, у нее накопились долги. Так как ходить она не могла, она мне дала доверенность, чтобы я занималась этим делом, и вот я обратилась. Вопрос решился положительно в ее сторону, я пришла за документами, мне их выдали. Еще один вопрос, который я решила сегодня, касался меня - мне нужна была выписка из домовой книги. Я получила талон, народу сегодня немного, без очереди, все быстро, хорошо, мне все очень понравилось, - рассказала Светлана Дунцова.

Как работает центр

По словам директора центра Елены Омельченко, «Мой дом» является своеобразной площадкой, где соприкасаются интересы управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и жителей.

В МФЦ работает 20 окон со специально обученными сотрудниками. У них есть доступ к базе данных, куда подключены все управляющие компании. Благодаря этому центр видит все заявки, поступающее от нижегородцев.

Первый МФЦ услуг ЖКХ «Мой дом» заработал в Нижнем НовгородеФото: Елена КАРАЛ

- Любое обращение жителя в этой системе регистрируется, каким бы путем он не обратился: позвонил ли в контактный центр, пришел ли он в ДУК, либо обратился через портал «Наш Нижний». Специалист имеет доступ к заявкам всех домоуправляющих компаний, - пояснила Елена Омельченко. - Например, человек пришел, сообщил, что у него крыша 100 лет не ремонтируется. Сотрудник вбивает адрес, и у него высвечивается история всех обращений, он смотрит, что там по заявкам, а дальше все зависит от ситуации. Понятно, что тут не сидит инженер, и не может решить техническую проблему, но как фронт-офис, мы сможем разгрузить сотрудников домоуправляющих компаний от обращений жителей.

Центр будет полезен и для работы с группами жителей, которые обращаются с коллективными проблемами. Для этого здесь имеется переговорная комната с проектором, где может быть организована встреча с руководителями компаний и организаций. Планируется также проводить обучающие и социальные мероприятия.

В будущем в центре планируют начать оказывать услуги не только отдельным гражданам, но и юридическим лицам. Например, компании смогут решить здесь вопрос, связанный с размещением рекламы, заключением договора и установкой оборудования.

Компетентно

Андрей Чертков, министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области

- Это еще один МФЦ, только его задача заключается в обслуживании нижегородцев по жилищным услугам. Это работа с платежками, работа ДУКов, ресурсоснабжающих организаций, по энергетике, газу и другим вопросам. Это первый такой центр, который открыт в Нижегородской области по обслуживанию ЖКХ. Пока тут начали работать с вопросами жилищных услуг. Затем, мы предполагаем, что к работе присоединятся биллинговые компании, которые оказывают услуги по выпуску платежек, чтобы наши жители, приходя в одно место, могли получить информацию о жилищных и коммунальных услугах, которые оказывает та или иная компания, - сказал Андрей Чертков.

Татьяна Вепрецкая, директор «Национального жилищного конгресса»

- Похожие центры реализованы в других городах, но они организованы по-другому. Где-то сервисы настроены в основном на прием платежей, где-то на решение вопросов, связанных только с договорами управления. Здесь пошли дальше: посмотрели, в чем реально нуждаются наши жители и включили в эту единую систему. Поэтому именно такой центр, он один в России. Другие работают лишь с элементами подобного центра, - сказала Татьяна Вепрецкая.

Есть мнение

Игорь Сербул, руководитель Госжилинспекции Нижегородской области

- Основная проблема управляющих компаний – это отсутствие диалога с жителями, они зарыты от людей. Я считаю, что создание этого центра и подобных ему, позволит управляющим компаниям быть более открытыми и прозрачными для нижегородцев за счет того, что сюда житель сможет прийти, обратиться с любыми вопросами, которые накопились. Не нужно куда-то писать, долго ждать ответ, а сюда можно обратиться и по вопросам начисления, качества коммунальных услуг, и по содержанию многоквартирного дома и по другим основным вопросам.