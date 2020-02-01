В Нижнем Новгороде пьяный водитель сбил детей на пешеходном переходе

Пьяный водитель на иномарке сбил двух несовершеннолетних пешеходов в Автозаводском районе, когда те переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, авария произошла возле дома № 21 по улице Лескова около 22.45 31 января.

В результате ДТП 14-летним подросткам понадобилась госпитализация. Оба доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами.

В полиции рассказали, что установлено состояние опьянения 39-летнего водителя - 0,373 мг/л. На виновника аварии с пострадавшими составлен административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Сейчас сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы устанавливают обстоятельства аварии.