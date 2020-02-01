2020-02-01T09:31:49+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде пьяный водитель сбил детей на пешеходном переходе

Пострадавшим понадобилась госпитализация
Анастасия НАЗАРОВА
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Авария произошла на Автозаводе вечером 31 января.Авария произошла на Автозаводе вечером 31 января.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Пьяный водитель на иномарке сбил двух несовершеннолетних пешеходов в Автозаводском районе, когда те переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, авария произошла возле дома № 21 по улице Лескова около 22.45 31 января.

В результате ДТП 14-летним подросткам понадобилась госпитализация. Оба доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами.

В полиции рассказали, что установлено состояние опьянения 39-летнего водителя - 0,373 мг/л. На виновника аварии с пострадавшими составлен административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Сейчас сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы устанавливают обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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