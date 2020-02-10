2020-02-10T13:13:33+03:00
Общество

«Вышвырнули, чтобы не лечить»: Нижегородка спасла котенка, выкинутого в мороз в мусорный бак

Она не смогла пройти мимо, когда услышала из пакета жалобный писк [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Комментарии: comments12
Малыша спасли, сейчас он находится в тепле в новой семьеМалыша спасли, сейчас он находится в тепле в новой семьеФото: СОЦСЕТИ
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Неравнодушная нижегородка спасла маленького котенка из мусорного бака. Беззащитное животное засунули в пакет вместе с отходами и выкинули в контейнер на мороз. Свою историю женщина решила рассказать в социальных сетях на условиях анонимности.

- Шла по улице Янки Купалы. Слышу писк из мусорки — выкинули мусорный пакет вместе с котенком! – пишет она.

Судя по фотографиям, котенку на вид не больше трех месяцев. На первом снимке он, сжавшись в комок, лежит на горе мусора в пакете, а на втором уже укутан в теплый плед. Малыша спасли, сейчас он находится в тепле в новой семье.

Количество комментариев под постом перевалило за сотню – люди благодарят неизвестную землячку за спасение котенка и нецензурно выражаются в адрес тех, у кого поднялась рука так поступить с животным.

Нижегородка спасла котенка, выкинутого в мороз в мусорный бак

Нижегородка спасла котенка, выкинутого в мороз в мусорный бак

- Спасибо Вам, что не прошли мимо, за ваше доброе сердце. Пусть Ваша доброта вернется к Вам счастьем и добром многократно! – пишет Татьяна Лазарева.

- Бумеранг существует! Зверство ... Хорошо, что есть неравнодушные люди, – добавила Ольга Гусева.

- У бедолаги, похоже, лишай ( на первом фото видно). Вот и вышвырнули, вместо того, чтобы лечить, - предположила Елена Казакова.

- Господи, вообще не понимаю таких людей, которые выкидывает маленьких котят на улицу, в холод, все равно что ребенка выбросили, аж сердце замирает! Молодцы, что подобрали! - поблагодарила Жанна Филиппова.

В поддержку анонимной нижегородки люди начали делиться в комментариях своими историями – как они тоже когда-то спасли животных: принесли с улицы, подобрали на работе или также нашли при смерти в морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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