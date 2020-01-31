«Мы теперь в обе стороны должны оплатить?»: нижегородка не поняла, с кем теперь должна рассчитываться за тепло

Количество квитанций за оплату благ цивилизации стало больше. Нижегородцам приходят отдельные счета на разные коммунальные услуги, что вызывает путаницу и непонимание. «Комсомолка» решила вникнуть в платежные хитросплетения и выяснить, почему так происходит. Заодно, мы разобрались в проблеме нижегородки, которую дезориентировали полученные квитанции.

Альбина Татарина обнаружила одну и ту же сумму за отопление в платежках «Теплоэнерго» и домоуправляющей компании. Она почувствовала себя обманутой, ведь из-за идентичности цифр похоже, что один и тот же счет ей выставили две разные организации.

О своей проблеме женщина написала в сообществе «ЖКХ слезам не верит» соцсети «ВКонтакте» и приложила фото квитанций.

- Уважаемые жители Нижнего Новгорода? Хотелось бы узнать, как у вас обстоят дела и поделиться своей историей. В декабре 2019 года пришли две платежки за ноябрь. Одна из ДУКа, другая из "Теплоэнерго". И те и другие хотят денег за тепло. Из "Теплоэнерго" мне ответили, что мы, жильцы дома на улице Белинского, якобы расписались за то, что нас напрямую будет обслуживать эта компания (хотя это абсолютная неправда). Мы должны с 1 ноября оплачивать платежи напрямую. Но ДУК в следующем месяце присылает квитанцию с долгом. Так я не поняла, мы теперь в обе стороны должны оплатить? – задалась вопросом нижегородка.

Квитанция от ДУКа за ноябрь 2019 годаФото: СОЦСЕТИ

Квитанция от АО "Теплоэнерго" за ноябрь 2019 годаФото: СОЦСЕТИ

Квитанция от ДУКа за декабрь 2019 годаФото: СОЦСЕТИ

В АО «Теплоэнерго» пояснили, что до перехода на прямые договоры, счет за услугу теплоснабжения выставляла домоуправляющая компания Советского района в своей платежке. В квитанции за ноябрь от ДУКа текущих начислений за отопление нет, указана только задолженность за предыдущие периоды, что видно из разбивки сумм.

- О расчетах с ДК Советского района мы можем судить только по фотографиям платежных документов, но судя по квитанции от ДК за декабрь, какую-то сумму за услуги домоуправляющей компании женщина оплатила, и накопленные по различным позициям оплаты долги перед ДК уменьшились, - прокомментировали в Теплоэнерго.

Почему квитанций так много?

Нижегородцы не понимают, почему ДУКи присылают слишком много разных квитанций

Другая нижегородка, Алла Ильницкая, получила от АО ДК «Советского района» несколько разных квитанций: «Платежный документ для внесения платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги» и «Платежный документ за коммунальные услуги». При этом обе платежки содержат сведения о коммунальных услугах. Как пояснил пресс-секретарь Ассоциации Домоуправляющих компаний Михаил Песин, появление большого количества квитанций связано с техническими изменениями в работе управляющих компаний.

- Сейчас в домах, которые перешли на прямые договоры по оплате за «Теплоэнергию», выставляется несколько платежных документов: квитанции за отопление, квитанции за прочие коммунальные услуги и квитанции за жилищные услуги, которые оказывает домоуправляющая компания. Дублирования сумм быть не может, так как были проведены перерасчеты между ресурсоснабжающими организациями и домоуправляющими компаниями. Там, где строчка «за отопление» сохранилась – это сумма задолженности. Как только задолженность за отопление будет погашена, этой строки в платежном документе больше не будет, и за отопление можно будет платить именно по квитанции «Теплоэнерго», - разъяснил Михаил Песин.

Он также добавил, что квитанций стало больше из-за модернизации программного обеспечения в ДУКах и перехода на работу с новой компанией, занимающейся теперь подготовкой платежной документации. Михаил Песин заверил, что неудобства с отдельными квитанциями временны, и сейчас прорабатывается создание единой платежки для всех услуг.