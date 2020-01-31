Нижегородка сколотила состояние на квашеной капусте и попала в Forbes

Рыночная торговка из Нижнего Новгорода превратилась в успешную бизнесвумен, сколотив состояние на квашеной капусте. На днях история успеха Галины Сидарок была опубликована в деловом издании Forbes. Отмечается, что идея создать бизнес по очистке и заготовке овощей пришла нижегородке 15 лет назад.

В начале 2000-х женщина осталась без работы с тремя детьми на руках. Она понимала, что необходимо что-то предпринять. И в итоге предложила продавать очищенный лук своему будущему бизнес-партнеру, поставлявшему овощи для ее палатки на рынке. Обсудив все хорошенько, они отправились к производителям замороженных пельменей, чтобы изучить спрос на их продукцию. Там предложением заинтересовались. Так Галина начала мыть и чистить лук для пельменей вместе со своими детьми. Спустя пару лет выручка их совместного предприятия составляла 4,5 миллиона рублей ежемесячно.

Затем многодетной матери пришла идея поставлять не только лук, но и другие очищенные овощи в вакууме в супермаркеты. Подобных товаров на прилавках в то время не было. И вновь попала, что называется, в яблочко. Позже нижегородка вместе со своим деловым партнером начала поставлять в магазины соленья, в том числе квашеную капусту.

В конце августа 2016 года в офисе нижегородской компании раздался телефонный звонок из Австралии. Предприниматель Николай Дышлюк, уехавший из России семь лет назад, искал поставщика натуральной квашеной капусты для местных торговых сетей. С помощью интернета вышел на Галину Сидарок. Бизнесвуман сначала не поверила своим ушам. Ее продукция нужна австралийцам? А спустя девять месяцев первая партия квашеной капусты отправилась из приволжской столицы на другой континент. Сегодня туда ежемесячно уходит морем по два 40-футовых контейнера (около 26 тонн груза каждый).

На достигнутом (выручка компании в год - 1,5 млрд рублей) нижегородка останавливаться не намерена. Уже в этом году Галина намеревается начать поставку квашеной капусты на прилавки американских магазинов.