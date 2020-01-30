Рабочая встреча Глеба Никитина и Дениса Мантурова состоялась в Москве

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели в Москве рабочую встречу, в ходе которой обсудили актуальные вопросы развития промышленности и реализации нацпроектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Денис Мантуров отметил, что Нижегородская область является одним из ключевых промышленных центров России, однако добавил, что потенциал региона пока еще далеко не исчерпан, поэтому стоит обсудить новые перспективы сотрудничества.

Глеб Никитин, в свою очередь, напомнил, что индекс промышленного производства в Нижегородской области за январь-декабрь 2019 года составил 104,3%, что на 1,6% больше, чем в прошлом году.

- Нижегородские предприятия активно пользуются всеми мерами поддержки, которые дают нацпроекты. Кроме того, мы являемся одним из лидирующих регионов по уровню сотрудничества с Фондом развития промышленности. Уверен, что наше сотрудничество с федеральным Минпромторгом будет только усиливаться. Также большое значение для нас имеет открытие ФГУП «ЦИТО», поскольку именно медицина является одним из основных направлений Нижегородского НОЦ, созданного в рамках нацпроекта «Наука», - подчеркнул Глеб Никитин.