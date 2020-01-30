2020-01-30T18:22:38+03:00
Дом. Семья

«Гуляет, как ручная»: Очаровательная рыжая лисичка поселилась в ЖК «Цветы»

Фото и видео необычной соседки выкладывают местные жители [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Рыжая плутовка-лиса поселилась в ЖК «Цветы». ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"Рыжая плутовка-лиса поселилась в ЖК «Цветы». ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"
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Вот уже несколько недель жители жилого комплекса «Цветы» делятся в социальных сетях фотографиями необычной соседки – их укромный уголок облюбовала очаровательная рыжая лисичка.

- В ЖК «Цветы» поселился лис, - неделю назад поделилась наблюдениями в группе «Нижний Новгород. Без цензуры» Елена Круглова-Полякова. - Гуляет по всему микрорайону, как ручной. Даже людей не шарахается. Говорят, он хороший, в лесу живёт. Те, которые благоустройством занимались, разворошили его нору летом. Вот он и бегает.

За рыжей красавицей местные жители наблюдают уже несколько недель. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

За рыжей красавицей местные жители наблюдают уже несколько недель. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Как оказалось, нижегородцам не впервой водить дружбу с лисами. В комментариях многие поделились своими наблюдениями за жизнью этих смышленых животных.

- Мы с ребятами как-то лису прикормили. Стояли в лесу на сборах месяца четыре, лиса повадилась за съедобным, - рассказал Рустам Рыбаков. - Дали ей кличку Воротник. В руки не давалась, метра на два подходила. Кидали кость, брала и уматывала. Почти ручная.

Сюда плутовка приходит поживиться чем-нибудь съестным. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Сюда плутовка приходит поживиться чем-нибудь съестным. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

- Да она не только в «Цветах», - уверен Роман Николаев. - В Кузнечихе ещё в декабре её видел, мимо пробегала.

- Елена, вы так по-доброму пишете, что в воображении рисуется идеальный простой мир, - порадовался Вадим Бацин.

Очаровательная рыжая лисичка поселилась в ЖК «Цветы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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