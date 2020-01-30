«Меня будто похоронили с ним заживо»: Нижегородец, сбитый черным «Мерседесом» на пешеходном переходе, умер после шести дней комы

- Юля, вы знаете Андрея Зайцева? А, это ваш муж, - в трубке звучал голос незнакомой девушки. – А вы можете приехать в 39-ю больницу? Мы вам все объясним на месте.

Этот звонок разделил жизнь 33-летней нижегородки Юлии Зайцевой на две половины. В первой из них была счастливая семья, любимый муж и планы на будущее, во второй - опустевший дом и бесконечная боль.

Безоблачное счастье

Жизнь Юлии и Андрея Зайцевых считалась образцом семейной идиллии. Знакомые с 18 лет, супруги души друг в друге не чаяли.

- Удивительно красивая пара, - восхищались на свадьбе все друзья и знакомые. – Бывает же такое – как в книжке.

Казалось, судьба действительно благоволила к этой паре. Успешный программист, Андрей вскоре купил квартиру, машину и начал постройку загородного дома. Их уютное гнездышко было поистине полной чашей.

- Эх, Юлька, повезло же тебе с мужем, - вздыхали подруги. – Какой он у тебя молодец!

Вскоре в семье произошло еще одно радостное событие – на свет появился их первенец сын Кирюша. А через несколько лет пара обзавелась еще и дочкой Ритой. Оба малыша здоровые и красивые – и тут повезло. Проблемы и несчастья, казалось, вообще обходили стороной эту пару. До 15 января 2020 года…

Тревожный звонок

- Андрей, возьми машину, - предложила ранним утром Юля. – Тебе же сегодня в офис ехать. А на улице снег…

- Нет, доеду на маршрутке, - отмахнулся тот. – Вдруг тебе с детьми понадобится.

От дома на Сормовском шоссе до офиса на улице Варварской Андрею было добираться всего полчаса. Заканчивая работу в восемь вечера, уже в половине девятого он обычно был дома. Только не в этот раз.

- Я начала ему звонить, - со слезами вспоминает Юлия. - Но там были только гудки, телефон не отвечал. Я поняла, что случилось что-то неладное.

Семья Андрея и Юли Зайцевой была идеальной.Фото: СОЦСЕТИ

Наконец, около десяти вечера в доме раздался телефонный звонок. На дисплее высвечивалась надпись «Андрей». Однако в трубке звучал незнакомый женский голос.

- Девушка представилась сотрудницей 39-ой больницы, - рассказывает Юля. – Она не стала рассказывать никаких подробностей. Просто попросила, как можно скорее приехать в больницу.

Юля с трудом вспоминает, как добралась до приемного покоя. Все происходило будто во сне.

- Вашего мужа сбила машина, - спокойным голосом говорил ей врач. – Сейчас он находится в коме. Шансов, что он выживет, немного. Так что будьте готовы ко всему.

Злополучный "Мерседес"

Оказалось, в тот вечер уже в 20:40 Андрей был на Сормовском шоссе. До дома оставалось всего несколько сотен метров: перейти дорогу и свернуть за угол. Но прямо на пешеходном переходе его сбил мчащийся на огромной скорости черный "Мерседес".

- Я уверена, что он переходил по пешеходному переходу, - заливается слезами Юля. – Там нет светофора, но есть «зебра» и соответствующий знак. Так вот Андрей ни за что не стал бы перебегать дорогу просто так! Мы же там каждый день переходим – он всегда шел точно по «зебре».

Тем не менее, когда прибыли медики, Андрей находился в двадцати метрах от перехода. Как подозревает его супруга, туда его протащила мчавшаяся во весь опор иномарка. О том, что автомобиль двигался на огромной скорости, свидетельствуют и многочисленные травмы пешехода.

- На Андрее, можно сказать, не было живого места, - делится Юля. – Особенно сильно пострадала голова: переломы костей черепа, шеи, сильный ушиб головного мозга и ствола головного мозга. Плюс множество сопутствующих травм: перелом ноги, разрыв селезенки, ушиб легких… Единственное, что у него работало без перебоев – это сердце.

Именно благодаря сердцу сильный 33-летний мужчина продержался на этом свете еще шесть долгих дней, полных надежд и ужаса. Все это время он находился в глубокой коме. Юля не отходила от него ни на шаг, вздрагивая от каждого шороха и вздоха.

Теперь единственное, о чем мечтает Юлия - это наказать виновника гибели мужа.Фото: СОЦСЕТИ

- Все эти дни я молилась, - всхлипывает Юля. – Молились все наши родственники и друзья. Никто даже думать не хотел, что Андрея не станет. Ведь он был таким здоровым и сильным.

Тем не менее, на седьмой день его сердце остановилось. Вместе с этим остановилось и время для всей его семьи.

- Меня будто бы похоронили заживо вместе с ним, - честно признается Юля Зайцева. – Единственное, что меня держит на этом свете – это дети. Только забота о них придает мне сил.

Может отделаться административкой

И, надо признать, сил Юле потребуется немало. Андрей был единственным кормильцем в семье и после его смерти женщина осталась практически без средств к существованию: на руках двое маленьких детей, младшей из которых всего 2,5 года, за городом – недостроенный дом, на счету – только скудные декретные выплаты.

- Последние несколько лет я была в декрете, но теперь буду искать работу, - рассказывает Юлия. – Для детей, думаю, добиваться пенсии по потере кормильца. Собственная судьба меня вообще не волнует. Единственное, чего я хочу – это чтобы наказали виновника этой трагедии.

А вот с этим-то все как раз обстоит довольно туманно. Как оказалось, за рулем того злополучного "Мерседеса" находился гражданин Узбекистана. Сам автомобиль был оформлен на его брата.

У Андрея Зайцева осталось двое маленьких детей.Фото: СОЦСЕТИ

- Как мне рассказали следователи, на этом автомобиле числится тьма нарушений и штрафов, - рассказывает Юлия. – Однако уголовное дело до сих пор не возбуждено. Сам виновник задержан на 30 суток, но если не найдутся свидетели происшествия, то его отпустят. А там он тут же ускользнет за границу. Как пояснили в полиции, если удастся доказать, что его сбили на пешеходном переходе, то будет возбуждено уголовное дело. Если нет, то водитель отделается административкой. Пока же его даже допросить толком не получается – он почти не говорит по-русски. Именно поэтому я очень прошу откликнуться всех свидетелей это аварии! Виновник должен ответить за смерть Андрея!

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже направила запрос в ГУ МВД по Нижегородской области. Мы будем следить за развитием событий и выражаем свои соболезнования родственникам погибшего нижегородца.

КСТАТИ

Если вы стали свидетелем этой аварии, произошедшей в 20:40 15 января на Сормовском шоссе, просим Вас позвонить по телефону 89200103446. Также Юлия Зайцева просит проверить все данные видеорегистраторов и камер видеонаблюдения в этом районе.