2020-01-29T13:43:05+03:00
Происшествия

«Я их для друга принес»: Нижегородский одиннадцатиклассник припрятал в школе 15 коробок со снюсами

Весь «стратегический запас» уже изъят сотрудниками правоохранительных органов
Вероника КОТИК
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Нижегородский одиннадцатиклассник припрятал в школе 15 коробок со снюсамиНижегородский одиннадцатиклассник припрятал в школе 15 коробок со снюсамиФото: СОЦСЕТИ
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В то время как по всей Нижегородской области отчаянно борются со снюсами, огромный запас этих веществ обнаружился в самом неожиданном месте – в одном из лицеев Московского района. «Залежи» запрещенного вещества обнаружила в гардеробе директор образовательного учреждения.

- Звонок из лицея к нам поступил около трех часов дня 23 января, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – При осмотре шкафа для хранения одежды одного из одиннадцатиклассников директор обнаружила 15 коробок со снюсами. И сразу же позвонила нам.

Судите сами, 15 коробок – весьма немалый запас. При осмотре шкафа также было обнаружено девять переносных испарителей. Все это «богатство» сразу же было изъято сотрудниками правоохранительных органов. А сам нашкодивший школьник был вызван на ковер в отдел по делам несовершеннолетних.

- Как пояснил сам школьник, снюсы он купил для своего 17-летнего друга, - рассказал источник в правоохранительных органах. – Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Сам одиннадцатиклассник отпущен домой. Он обязан явиться в полицию по первому требованию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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