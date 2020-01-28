Афиша Нижнего Новгорода с 29 января по 4 февраля: Егор Крид, Елена Воробей и 25/17

КИНО

«МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»

МЕЛОДРАМА (США)

Сценарист и режиссер Грета Гервиг («Леди Берд») представляет свою версию «Маленьких женщин». В новой интерпретации классического романа Луизы Мей Олкотт альтер-эго автора Джо Марч путешествует во времени по вымышленной жизни. Гервиг рассказывает свою историю о сестрах Марч - четырех девушках, которые во что бы то ни стало намерены прожить жизнь по своим правилам. Роли Джо, Мег, Эми и Бэсс Марч сыграли Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Элайза Сканлен. Тимоти Шаламе исполнил роль Лори, соседа Марчей. Лора Дерн и Мэрил Стрип снялись в ролях Марми и тети Марч. (12+)

С 30 января в кинотеатре «Арлекино», пл. Советская, 5; тел. 202-98-98

Билеты: уточняйте по телефону

КОНЦЕРТЫ

Новое шоу Егора Крида

10 миллионов инстафолловеров, два студийных альбома, фиты с Тимати, LSP, Feduk, Филиппом Киркоровым и Игорем Крутым - к своим 25 годам Егор Крид успел больше, чем большинство ровесников, и останавливаться на достигнутом явно не собирается. Успешному старту своей карьеры певец обязан соцсетям. Свою первую песню - «Любовь в сети» - Егор (тогда еще Булаткин) выложил на страничке ВКонтакте. По реакции поклонников стало понятно: трек - бомба, и всего за 10 часов Егор с друзьями сняли на него клип. Через неделю у композиции было уже больше миллиона просмотров. Правда, офлайн-чарты взорвал другой сингл: это удалось в 2014 году песне «Самая-самая». Именно с этого момента про Егора Крида заговорили все. Одним из главных хитов прошедшего года стал, конечно, трек «Сердцеедка». Ироничный клип о любви к девушке из деревни всего за сутки собрал более 10 миллионов просмотров, первые строчки в чартах и бесконечные репиты в плейлистах. Егор Крид уже собрал целый урожай премий радиостанций и телеканалов. А в 2019-м на премии «МУЗ-ТВ» Крид вырвал победу во всех категориях, где был представлен. В том числе в номинации «Лучшее видео» награду получил ролик «Потрачу», собравший к сегодняшнему дню более 56 миллионов просмотров. (12+)

5 февраля, 20.00

КРК Нагорный, пр. Гагарина, 29; тел. 465-83-49

Билеты: от 1500 руб.

Елена Воробей: 20 лет на сцене!

Елена Воробей - любимая миллионами зрителей артистка, неподражаемая звезда «Аншлага», талантливая актриса, которая создала и воплотила на сцене множество незабываемых и ярких образов. Умение Елены Воробей гармонично перевоплощаться в других людей восхищает: каждый раз зрители отмечают ее тонкий юмор в пародиях по отношению к любимым артистам. Воробей мастерски показывает исключительно комичное и смешное в выбранном образе, оставаясь тактичной по отношению к своим героиням. Она много раз становилась Аллой Пугачевой, Ириной Аллегровой, Надеждой Кадышевой, Жанной Агузаровой, Машей Распутиной, Надеждой Бабкиной. Ее концерты всегда проходят на одном дыхании: ее харизма и мощная актерская энергетика заставляют зал буквально взрываться от смеха и бурных оваций. За двадцать лет своей творческой деятельности артистка представила широкой публике сотни первоклассных номеров. Елена Воробей - не только самобытный и удивительный юморист в жанре пародии. Она снимается в кино, играет в театре и участвует в телевизионных шоу. Ее талант настолько многогранен, что в любой новой ипостаси позволяет актрисе блистать. Доказательство тому - многочисленные награды, среди которых Гран-при конкурса эстрадных исполнителей «Москва-Ялта-Транзит», победа во втором сезоне программы «Три аккорда», а также премия «Шансон года-2018» за песню «Снова снег». Эту премию Елена получила как певица, раскрыв перед нами еще одну потрясающую грань своего неисчерпаемого таланта. (6+)

5 февраля, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-50-50

Билеты: от 800 рублей

25/17: «Умереть от счастья»

Концерт-спектакль группы 25/17 «Умереть от счастья» впервые состоится в Нижнем Новгороде 31 января. В столице этот музыкально-театральный перфоманс был поставлен несколько раз и принят зрителями с неизменными аншлагами. Главный вдохновитель, инициатор и организатор, автор идеи, песен и текстов - Андрей Позднухов, группа 25/17 - главный участник происходящего на сцене. Между песнями идут краткие истории - как те, что в переходах между треками на самом альбоме, так и совершенно новые, озвученные Андреем Филиппаком. Иногда это монологи, иногда отрывки фраз. Формат концерта-спектакля настраивает на особую волну: откровенно, близко, резко и фатально. Это не спектакль, не концерт, не игра, это такой разговор за закрытой дверью. Разговор, который обычно начинается после полуночи и преимущественно длится до самого утра, пока воспоминания не станут настолько яркими и сжигающими, что не начнут заново поглощать изнутри с утроенной силой. Слушаешь, смотришь, анализируешь. Это не мрачный альбом и не мрачный концерт, это жизнь. Без прикрас и прочих излишеств. Когда ты на концерт приходишь, как домой. К себе настоящему. И этот альбом, и эта концертная постановка - личный дневник артистов, со всеми тайнами, взлетами и падениями. И, наверное, нужно обладать недюжинной смелостью, чтобы вот так открываться перед совершенно незнакомым зрителем. (12+)

31 января, 19.00

ТЮЗ, ул. Горького; тел. 428-00-00

Билеты: от 1200 руб.

«Всероссийские филармонические сезоны» в Нижегородской филармонии

В филармонии завершается Абонемент № 26 «Всероссийские филармонические сезоны». В заключительной программе в сопровождении Академического симфонического оркестра выступят яркие и талантливые российские музыканты молодого поколения, лауреаты международных конкурсов и обладатели множества престижных наград: виолончелист Александр Бузлов и флейтистка Ирина Стачинская. Дирижер - заслуженный деятель искусств Республики Карелия Владимир Стачинский. В программе: Элгар, Бернстайн, Сарасате, Бизе/Борн.

Александр Бузлов - выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. В рамках мастер-классов занимался с Мстиславом Ростроповичем, Даниилом Шафраном, Наталией Шаховской, Борисом Талалаем. Сотрудничает с такими дирижерами, как Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Владимир Федосеев, Пааво Ярви, Яков Кройцберг и др. Исполняет камерную музыку с Наталией Гутман, Юрием Башметом, Вадимом Репиным. Как солист выступал также со многими американскими симфоническими оркестрами, объехав в гастрольных поездках практически все штаты США. В 2005 году дебютировал в Карнеги-холле и дал гала-концерт в Линкольн-центре.

Ирина Стачинская - лауреат международных конкурсов, обладательница золотого диплома Международного конкурса Golden Trophy в Нью-Йорке (2009 г.), лауреат престижного Международного конкурса флейтистов Максан Ларьё в Ницце (2011 г.). Как солистка Ирина Стачинская часто выступает в камерных залах российской столицы с известными московскими ансамблями - Концертино, Экселенте, ансамблем солистов Академического симфонического оркестра Московской филармонии.

Владимир Стачинский за годы работы в различных театрах осуществил около 40 постановок спектаклей в жанрах оперы, оперетты, балета, мюзикла. Неоднократно выступал с симфоническими оркестрами Москвы, а также филармоническими оркестрами других городов России. В качестве гастролёра-дирижёра выступал в США, Германии, Италии, Испании, Австрии, Финляндии, Португалии. Как режиссёр осуществил постановки спектаклей «Гений и злодейство», «Ночь перед Рождеством», «Снежная королева». (6+)

Нижегородская филармония, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

8 февраля, 18.30

Билеты: от 600 руб.

НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦИРК ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

Львы Алжира и тигры Суматры в новой программе «Джунгли»

Невероятное зрелище развернется для вас на манеже цирка. Грациозные хищники удивят своей ловкостью и мощью - белые львы Алжира, золотые тигры Суматры под руководством опытных дрессировщиков становятся совсем ручными, образуя невероятный тандем: человек и хищник. Ловкие акробаты, задорные обезьянки, веселые клоуны не оставят равнодушным ни одного зрителя, а смелые наездники на лошадях зададут настроение всему представлению: скорость, смелость, кураж и фантастические трюки, которые захватывают дух и вызывают бурные овации и аплодисменты. Большая разнообразная программа откроет для вас двери в мир великого циркового искусства, где царят добро, мир и красота! (0+)

С 1 февраля в12.00

Нижегородский цирк, ул. Коммунистичекая, 38; тел. 246-40-00

Билеты: от 500 руб.

СПЕКТАКЛИ

Инна Чурикова в спектакле «Ложь во спасение»

Современная адаптация пьесы испанского драматурга Алехандро Касоны «Деревья умирают стоя» о «лживой» спасительной любви, о неизбежных печальных метаморфозах в финале. Спектакль «Ложь во спасение» - бенефис блестящей Инны Чуриковой. Постановка ставит перед зрителем сложные вопросы: может ли ложь быть во благо? может ли ложь спасти человека? Режиссер-постановщик Глеб Панфилов. В ролях: Алла Юганова/Татьяна Збруева, Инна Чурикова, Анна Зайкова, Елена Степанова, Виктор Раков и другие. (16+)

4 февраля, 19.00

Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, ул. Белинского, 59; тел. 428-50-56

Билеты: от 3000 руб.

«Марина». Спектакль в «Маяковке»

В истории русской поэзии нет более трагической судьбы, чем судьба Марины Ивановны Цветаевой. Ее поэтический дар был даром свыше, но расплата за него оказалась для нее страшной: Марина прожила совсем короткую, по нынешним меркам, жизнь, но успела сказать нам главное, что Жизнь, какой бы беспросветной она порой ни была, стоит того, чтобы жить, ибо Жизнь есть Любовь… В программе использованы фрагменты из дневников, писем Марины Цветаевой а также воспоминания ее современников. (6+)

6 февраля, 19.00

Арт-клуб «Маяковка, 10», ул. Рождественская, 10; тел. + 7-999-120-11-96

Билеты: 500 руб.

«Так хочется счастья»: история мужчины и женщины

История знакомства мужчины и женщины. Хорошо понятная многим отчаянная попытка изменить жизнь. Они уже не так молоды и готовы за несколько часов общения пройти все этапы отношений. Наверстать упущенное, заполнить пустоту одиноких вечеров и серых выходных... Но они такие разные. Смогут ли быть вместе, хватит ли у них сил и терпения? Добрый «рязановский» дух такой обычной, на первый взгляд, истории, в которой много юмора и светлой грусти. В спектакле заняты: ведущая актриса Театра Джигарханяна Татьяна Мухина, знакомая, помимо работы в театре, по фильмам «Интерны», «Марьина роща», «Зайцев+1», а также ведущий актер Театра на Юго-Западе Дмитрий Гусев (фильмы «Обратная сторона Луны», «Вторая жизнь», «Нож в сердце» и др.). (16+)

1 февраля, 19.00

Культурное пространство DKRT SPACE, ул. Б. Покровская, 18; тел. 283-38-00

Билеты: от 800 руб.

ВЫСТАВКИ

«Авангард - Театр - Мода»

Выставка «Авангард - Театр - Мода» задумана как признание любви к гениям русского авангарда. Чтобы удивить нижегородцев, золотые фонды ведущих музеев России распахнули свои сокровища. Дизайнеры отобрали эскизы и смогли создать утраченные в годы репрессий и гонений 70 реконструкций уникальных костюмов истинных гениев авангарда. Вот только несколько выдающихся имен художников, костюмы которых были рождены вновь: С. Эйзенштейн, А. Экстер, А. Веснин, А. Родченко, В. Степанова, В. Мухина, Л. Попова, Н. Гончарова, братья Стенберги, Н. Айзенберг, А. Петрицкий. Выставка «Авангард - Театр - Мода» откроет неожиданную истину, что сто лет назад авангардный театр повлиял на развитие не только сценического искусства, но и на развитие костюма и даже на архитектуру ХХ века. В эскизах декораций зародился архитектурный стиль конструктивистов. Эксперименты с биомеханикой В. Мейерхольда сегодня проходят как классику в театральных студиях всего мира. Во второй части объемной экспозиции представлен «Проект Музея Н. П. Ламановой. Великий русский гений костюма и моды родилась в селе Шутилове Нижегородской губернии в 1861 году. В год юбилея Нижнего Новгорода будет отмечаться и юбилейный год ее рождения (160 лет). Русская легенда Надежда Ламанова, гордость России и «волжан» - пример для подражания. Девочка из обедневшей дворянской семьи, гимназистка Мариинки под влиянием идей Чернышевского и Добролюбова сама выбрала свою судьбу. И стала великим творцом в области костюма. (0+)

По 15 марта

Выставочный комплекс, пл. Минина и Пожарского, 2/2; тел. 439-09-71

Билеты: 150 руб.

«Ателье рисовальщика». Выставка в Арсенале

«Ателье рисовальщика» пройдет в рамках программы «Графический кабинет». Это выставка трех художников - Александра Константинова, Владимира Наседкина и Татьяны Баданиной, интересующихся «чистой формой», продолжающих традиции беспредметников и «формалистов» - и при этом авторов глубоко современных. У каждого из них свой мотив, свой почерк. Александр Константинов погружен в шкалы и структуры, сетки и цифры, поверяет «алгеброй гармонию», но сохраняет лиричность и чувственность. Владимир Наседкин оперирует плоскими формами, которые парадоксальным образом объемны, подчеркнуто материальны - и в то же время умозрительны, условны. Татьяна Баданина увлечена фактурами ткани и бумаги, каркаса и рамы, вводя в их комбинации свет и тень с поистине поэтическим, а то и мистическим чувством. Художники представлены на выставке как монументальными объектами, так и миниатюрами: набросками, рисунками, гравюрами, шелкографиями. А на экранах демонстрируются их инсталляции, объекты, архитектурные и ландшафтные работы. Разные по форме произведения, самобытные авторские концепции, соединяясь в выставочном пространстве, создают цельное визуальное действие. (0+)

По 23 февраля

Арсенал, Кремль, 6; тел. 422-45-54

Билеты: 200 руб.