Легкий мороз и снег: Прогноз погоды в Нижнем Новгороде 25-26 января 2020 года

В эти выходные нижегородцы смогут ощутить присутствие зимы в нашем регионе – синоптики пообещали нам небольшие морозы и снег. Уже сегодня в Нижний Новгород должна прийти снежная погода.

- Днем в субботу, 25 января, в Нижнем Новгороде будет еще относительно тепло – столбики термометров не опустятся ниже нуля градусов, - пообещали синоптики. – При этом возможен снег. А вот в ночные часы в Нижегородской области похолодает до -2 градусов.

Примерно такая же погода сохранится и днем в воскресенье, 26 января. По прогнозу синоптиков, столбики термометров будут держаться на отметке в два градуса мороза.

- В ночные часы в Нижегородской области будет еще холоднее – мороз окрепнет до -7 градусов, - обещают синоптики. – При этом снегопад продолжится.

В связи с этим нижегородцам стоит быть особенно внимательными на дорогах учитывать дорожную обстановку при составлении своих маршрутов.

В начале следующей недели морозы только окрепнут, так что нижегородцы смогут насладиться настоящей зимней погодой.