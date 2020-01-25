2020-01-25T13:53:50+03:00
Общество

Легкий мороз и снег: Прогноз погоды в Нижнем Новгороде 25-26 января 2020 года

Синоптики пообещали нижегородцам в эти выходные морозную и снежную погоду
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Легкий мороз и снег: Прогноз погоды в Нижнем Новгороде 25-26 января 2020 года.Легкий мороз и снег: Прогноз погоды в Нижнем Новгороде 25-26 января 2020 года.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В эти выходные нижегородцы смогут ощутить присутствие зимы в нашем регионе – синоптики пообещали нам небольшие морозы и снег. Уже сегодня в Нижний Новгород должна прийти снежная погода.

- Днем в субботу, 25 января, в Нижнем Новгороде будет еще относительно тепло – столбики термометров не опустятся ниже нуля градусов, - пообещали синоптики. – При этом возможен снег. А вот в ночные часы в Нижегородской области похолодает до -2 градусов.

Примерно такая же погода сохранится и днем в воскресенье, 26 января. По прогнозу синоптиков, столбики термометров будут держаться на отметке в два градуса мороза.

- В ночные часы в Нижегородской области будет еще холоднее – мороз окрепнет до -7 градусов, - обещают синоптики. – При этом снегопад продолжится.

В связи с этим нижегородцам стоит быть особенно внимательными на дорогах учитывать дорожную обстановку при составлении своих маршрутов.

В начале следующей недели морозы только окрепнут, так что нижегородцы смогут насладиться настоящей зимней погодой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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