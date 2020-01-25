2020-01-25T11:28:00+03:00
Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем студента

В своем поздравлении глава региона обратился и к студентам, и к преподавателям
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем студентаГлеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем студентаФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем студента, который отмечается в России 25 января. В своем поздравлении глава региона отметил особую роль высших учебных заведений в жизни страны.

- Процесс развития университетов и вузов должен включать в себя укрепление учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры. Это особенно важно для Нижегородской области как одного из интеллектуальных центров страны, - напомнил глава региона. - У нас работают 11 вузов, 15 филиалов государственных и 2 филиала негосударственных вузов. По уровню образовательного потенциала мы стабильно входим в пятерку лучших регионов страны. Здесь трудятся талантливые ученые и преподаватели, учатся прекрасные студенты.

Напомним, Нижегородская область стала одним из пяти первых регионов страны, где был создан научно-образовательный центр мирового уровня.

- Этот центр объединяет науку, промышленность, бизнес, образование и является по-настоящему творческим пространством, - сообщил Глеб Никитин. - Успехи наших ученых неизменно отмечаются на самом высшем уровне. В 2019 году 16 молодых нижегородских ученых стали победителями конкурса грантов президента России. Студенчество – прекрасная пора в жизни каждого человека. Это время поисков и открытий, когда мы обретаем новые навыки и верных друзей, закладываем основу карьеры. Мне хочется пожелать всем, кто учится или учился навсегда сохранить в себе эти ощущения. Пусть ваш путь к знаниям никогда не кончается!

ИСТОЧНИК KP.RU

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