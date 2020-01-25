Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем студента, который отмечается в России 25 января. В своем поздравлении глава региона отметил особую роль высших учебных заведений в жизни страны.

- Процесс развития университетов и вузов должен включать в себя укрепление учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры. Это особенно важно для Нижегородской области как одного из интеллектуальных центров страны, - напомнил глава региона. - У нас работают 11 вузов, 15 филиалов государственных и 2 филиала негосударственных вузов. По уровню образовательного потенциала мы стабильно входим в пятерку лучших регионов страны. Здесь трудятся талантливые ученые и преподаватели, учатся прекрасные студенты.

Напомним, Нижегородская область стала одним из пяти первых регионов страны, где был создан научно-образовательный центр мирового уровня.

- Этот центр объединяет науку, промышленность, бизнес, образование и является по-настоящему творческим пространством, - сообщил Глеб Никитин. - Успехи наших ученых неизменно отмечаются на самом высшем уровне. В 2019 году 16 молодых нижегородских ученых стали победителями конкурса грантов президента России. Студенчество – прекрасная пора в жизни каждого человека. Это время поисков и открытий, когда мы обретаем новые навыки и верных друзей, закладываем основу карьеры. Мне хочется пожелать всем, кто учится или учился навсегда сохранить в себе эти ощущения. Пусть ваш путь к знаниям никогда не кончается!