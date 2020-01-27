2020-01-27T18:39:17+03:00
Общество

Нижегородские многодетные семьи смогут получить деньги вместо участка под строительство частного дома

Законопроект о жилищном сертификате для многодетных семей внес в Заксобрание Глеб Никитин
Елена КАРАЛ
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Нижегородские многодетные семьи смогут получить деньги вместо участка под строительство частного домаНижегородские многодетные семьи смогут получить деньги вместо участка под строительство частного домаФото: Иван МАКЕЕВ
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Денежную выплату на улучшение жилищных условий смогут получить многодетные семьи вместо участка под строительство частного дома в Нижегородской области. Обеспечить их правом на получение жилищного сертификата предложил глава региона Глеба Никитина и внес в Заксобрание области законопроект о жилищном сертификате.

Инициатива губернатора связана с неоднократными обращениями многодетных семей, которые просили ввести денежные выплаты при отказе от участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, в случае одобрения законопроекта депутатами, полученные деньги можно будет вложить в покупку квартиры или дома. Кроме того, средствами можно будет погасить действующий ипотечный кредит, а также использовать деньги для первоначального взноса по ипотеке.

- Очень рассчитываю, что депутаты поддержат эту социальную инициативу. Размер выплаты составит 470 тысяч рублей. Мы планируем ежегодно индексировать эту сумму. Уверен, что нововведение будет способствовать достижению показателей национального проекта «Демография», - прокомментировал Глеб Никитин.

Право на сертификат появится у тех многодетных семей, которые еще не получили бесплатную землю под строительство индивидуального дома.

Порядок выдачи сертификатов и подачи заявлений на них предстоит утвердить постановлением регионального правительства. Это будет сделано сразу после принятия законопроекта. Затем многодетные семьи могут звонить в министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области по телефону: 435-65-08.

Ранее губернатором был внесен в Заксобрание еще один проект закона для многодетных. Глеб Никитин предложил увеличить срок подачи заявления о предоставлении в собственность участков, по которым действует договор аренды. Продлить срок планируется до 1 января 2024 года. Кроме того, из перечня документов, которые семья должна предъявить вместе с заявлением о предоставлении земли под ИЖС бесплатно, предложено исключить выписку из домовой книги.

Напомним, с начала января прошлого года земельные участки под ИЖС предоставляют многодетным семьям в собственность, независимо от заключения договора аренды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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