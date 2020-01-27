В честь Дня студента Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк провел во всех регионах присутствия серию студенческих конференций #ProSkills. В Нижнем Новгороде конференция состоялась на площадке банка на улице Октябрьской. В мероприятии приняли участие студенты ведущих нижегородских вузов и средних учебных заведений, а их собеседниками стали эксперты по социальным медиа и развитию личного бренда, а также топ-менеджеры Волго-Вятского банка Сбербанка.

Конференция стала отличной возможностью обсудить основные тренды в экономике и на рынке труда, научиться эффективным приемам развития личного бренда и узнать подробности о студенческих программах Сбербанка.

- Между словами «учить» и «учиться» есть огромная разница – учиться нужно самому, по собственной инициативе. Никто не гарантирует нам «место под солнцем» и успешную карьеру, к этому необходимо идти каждый день. Главная потребность сейчас – все же не технологии, а люди. Всем нужны квалифицированные кадры, сильные лидеры с определенным набором навыков и личных качеств, - обратился к студентам председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин.

Студенческая конференция #ProSkills от Сбербанка состоялась в Нижнем Новгороде

О наиболее востребованных в ближайшем будущем специальностях и навыках участникам конференции рассказал управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Сергей Алимов.

- Некоторые навыки сейчас теряют свою актуальность, другие же, наоборот, становятся все более важными – это цифровые навыки и так называемые soft skills (гибкие навыки, не связанные с должностными обязанностями человека – прим. ред.): эмпатия, умение убеждать, находить подход к людям, лидировать. Они позволяют стать более успешными независимо от специфики деятельности и направления работы, - подчеркнул Сергей Алимов.

Студенческая конференция #ProSkills от Сбербанка состоялась в Нижнем Новгороде

Сергей Алимов также рассказал студентам об основах финансовой грамотности, личном финансовом планировании, современных инструментах на рынке, способах получения текущих доходов и формирования капитала для будущего.

Финальной частью конференции стала панельная дискуссия «Личный бренд», в которой приняли участие основатель московского агентства Little Big Agency Василий Богданов, блогеры Руфина Клишковская и Дмитрий Митрохин, руководитель пресс-службы Нижегородского филиала ВШЭ Анна Акимова, а также топ-менеджеры Волго-Вятского банка Сбербанка: HR-директор Олеся Лебедева, директор по маркетингу и коммуникациям Дарья Тимаева.

Студенческая конференция #ProSkills от Сбербанка состоялась в Нижнем Новгороде

Они обсудили общую теорию бренда и актуальные вопросы создания личного бренда: кибербезопасность, угрозы мошенничества и социальная открытость, эффективные инструменты создания репутации, что делать, если блогерство стало мейнстримом, и как не потеряться в массе. Особенно важным участникам дискуссии показался вопрос «Быть или казаться» - уместно ли в социальных сетях преувеличение и хвастовство.