2020-01-27T11:21:47+03:00
Общество

Учет будем вести в аршинах: в сентябре 2020 года вступят в силу новые правила подтверждения поверки счетчиков

На телефон call-центра ЦСМ уже поступают вопросы от жителей о возможном повышении стоимости услуг по поверке приборов учета
Эльвира ОСИПОВА
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Новые правила подтверждения поверки счетчиков вступят в силу в сентябреНовые правила подтверждения поверки счетчиков вступят в силу в сентябреФото: Алексей БУЛАТОВ
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Согласно новому закону об электронной регистрации услуг в области единства измерений, необходимость выдачи бумажного свидетельства о поверке отпадет. Что это значит для простых нижегородцев? Не вырастет ли цена поверки? Такие вопросы поступают на горячую линию ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области.

Цифровизация, действительно, добралась и до счетчиков: в целях реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» электронная регистрация оформления результатов работ или услуг по утверждению типа стандартных образцов, типа средств измерений и поверки средств измерений будет в приоритете. Изменения затрагивают все средства, в том числе и счетчики – на воду, свет и газ. Если по существу, то специалист, который поверил счетчик в квартире потребителя, может не выдавать свидетельство о поверке в бумажном варианте – он вносит данные о результатах поверки Федеральный информационный фонд «Аршин».

- Закон позволит контролировать качество и своевременность метрологических работ, провести мониторинг всех систем измерений, их состояния по стране, - сказал директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов. - С помощью системы «Аршин» владелец счетчика сможет внести заводской номер прибора и получить доступ к результатам проведенного осмотра. Бумажное свидетельство о поверке можно потерять, а информация на едином портале будет доступна в любой момент. Это касается всех приборов учета, как внутриквартирных, так и общедомовых.

Еще одна немаловажная цель нововведения – защитить потребителей от многочисленных фирм-мошенников, которые зачастую выписывают гражданам «липовые» свидетельства, а реальную поверку не производят вообще.

- Если поверка не проведена, не внесены и сведения в ФГИС «Аршин», - уточнил Денис Миронов. – Защита сработает и в отношении случаев мошенничества, когда поверка навязывается под предлогом истечения сроков и требований законодательства. Псевдо-квитанции, о том, что давно пора поверить прибор учета в квартире, иначе платежи за ЖКХ вырастут, потеряют свою актуальность.

И самый главный вопрос для потребителя: не вырастет ли стоимость поверки с введением новшеств?

- На телефон call-центра ЦСМ в январе 2020 года поступают вопросы от жителей о возможном повышении стоимости услуг по поверке приборов учета, - отметил Денис Миронов. – Не могу отвечать за частные компании, но для государственного центра стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта никаких оснований для повышения цен нет. Мы и сейчас передаем сведения о результатах поверки средств измерений в Федеральный информационный фонд, с электронной записью в реестре уже сейчас можно ознакомиться. К тому же, по желанию потребителя специалист ЦСМ и в сентябре 2020 года может выдать «бумажное» свидетельство о поверке.

Достоверность свидетельства, выданного Нижегородским ЦСМ, можно подтвердить по телефону: 8-800-200-22-14.

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