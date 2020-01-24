Праздник Весны: как отмечают Китайский Новый год в Поднебесной и Институте Конфуция при НГЛУ

Россияне уже отметили новогодние праздники, зима в самом разгаре, а до Масленицы еще далеко. В Китае же самый главный праздник года только приближается и наступит он в ночь с 24 на 25 января по григорианскому календарю. Но если у нас Новый год является зимним торжеством, то в Китае – это Праздник Весны, рассказала ассистент кафедры восточных и европейских языков НГЛУ Се Юйвэй.

В Поднебесной принято ориентироваться на лунный календарь, и наше 24 и 25 января в Китае – 31 декабря и 1 января. В этот вечер принято собираться за праздничным столом, дарить друг другу подарки и провожать старый год, а вместе с ним все плохое.

- Все члены семьи собираются вместе. В последние годы многие молодые люди работают очень далеко от семьи, но к 1 января обязательно возвращаются домой, чтобы побыть вместе с семьей. В первый и второй день праздника, мы посещаем родственников и друзей, поздравляем друг друга, дарим подарки. Обычно это угощения: печенье, напитки, например вино. Дети получают от старших красные конверты с деньгами и добрыми пожеланиями, - рассказала Се Юйвэй.

В честь Нового года на столе должно присутствовать четное количество блюд. При этом на Севере основное новогоднее угощение – пельмени. На Юге фаворитами застолья являются лапша и юаньсяо– сладкие шарики из рисовой муки с кунжутной или другой начинкой.

Кстати, в Институте Конфуция при НГЛУ в преддверии праздника устраивают кулинарные мастер-классы, сотрудники из Китая учат нижегородских ребят лепить пельмени, делать новогодние поделки, рассказывают больше о китайских традициях.

В Институте Конфуция при НГЛУ в преддверии праздника устраивают кулинарные мастер-классы. ФОТО: предоставлено Институтом Конфуция

В Китае же дома готовят все меньше, хотя это предписывают обычаи. Молодые семьи все чаще предпочитают отметить Новый год в ресторане из-за нехватки времени. Ресторанные посиделки настолько востребованы, что бронировать стол приходится за полгода.

Проводы Ньена

Канун Нового года, когда семьи собираются вместе, называется «Чуси». Все провожают старый год, который олицетворяет мифическое чудовище Ньен.

- Есть древняя легенда, в которой есть чудовище Ньен – старый год. Он злой, часто нарушает правильный распорядок жизни человека, поэтому люди избегают его. В этот вечер мы пугаем это чудовище: одеваем красную одежду, окружаем себя предметами красного цвета, так как чудовище боится этого цвета. Еще мы запускаем фейерверки, чтобы напугать Ньена, -рассказала Се Юйвэй.

Интерьерные украшения красного цвета и животное - символ года в жилищах присутствует повсеместно. Сейчас это крыса. Кроме того, двери дома принято украшать иероглифом «Фу» - «счастье». При этом прошлогоднее аналогичное изображение с двери убирается и наклеивается новое. Как пояснила Се Юйвэй, это «значит, что мы встретим новое счастье».

Сотрудники из Китая учат нижегородских ребят делать новогодние поделки. ФОТО: предоставлено Институтом Конфуция

«Праздник фонарей» или Юаньсяоцзе

Завершаются новогодние торжества через 15 дней так называемым Праздником фонарей.

Как пояснила директор НОЦ Институт Конфуция при НГЛУ с китайской стороны Яо Ся, «Праздник фонарей» - лишь грубый перевод.

- Празднование начала нового года обычно завершается любованием фонарей, но это не называется «Праздником фонарей», а называется Праздник Юаньсяо. Есть одноименный десерт, который принято есть. На праздник Юаньсяо обычно организуют фестиваль, где фонари играют важную роль. В эти дни принято украшать ими улицы, парки и дома внутри. В моем детстве мы делали фонари сами, а сейчас их чаще покупают. Причем традиционно, фонари должны быть круглой формы. В Китае она символизирует счастливое окружение, благополучие, - пояснила Яо Ся.

Сотрудники из Китая учат нижегородских студентов делать новогодние украшения. ФОТО: предоставлено Институтом Конфуция

Новый год с 31 декабря на 1 января по григорианскому календарю, отмечаемый во многих странах мира, не пользуется особой популярностью в Китае. Однако 1 января является выходным, а значит можно лишний раз встретиться с семьей.

Се Юйвэй говорит, что в последнее время китайская молодежь все чаще отмечает европейское Рождество, так как многие считают, что это модно. Именно среди молодежи в Китае 25 декабря популярно дарить друг другу яблоки и желать мира.