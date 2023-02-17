Не приходил в сознание: Нижегородец разбился на мотоцикле и попал в реанимацию на Филиппинах

Мужчина выехал на встречку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очередная беда приключилась с нижегородцем в чужой стране – 50-летний Андрей Григорьев попал в ДТП на мотоцикле на Филиппинах. Авария произошла на окружной дороге округа Болод в 13:00 15 февраля. Информация об этом появилась в издании Тhe Bohol Chronicle.

Как сообщила местная полиция, нижегородец внезапно выехал на встречку и совершил лобовое столкновение с другим мотоциклистом. В результате ДТП мужчина слетел сна асфальт, получив серьезные травмы головы и других частей тела. Экстренно нижегородцы госпитализировали в больницу, он был без сознания.

– По состоянию на полдень 16 февраля, Андрей не приходил в сознание, – сообщило издание.

Также известно, что другой мотоциклист и его пассажир получили лишь незначительные ушибы.

В социальных сетях после ДТП сразу же стали искать родственников нижегородца, для этого были опубликованы фото водительских прав. Сейчас близкие Андрея Григорьева уже нашились и знают о его состоянии.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» также направила запрос в правительство Нижегородской области, чтобы узнать будет ли оказана помощь в возвращении Андрея Григорьева домой.

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