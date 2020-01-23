С января 2020 года нижегородки смогут получить 466 тысяч рублей за рождение первенца

Более 6 миллиардов рублей получили нижегородки по сертификатам материнского капитала в 2019 году. Всего с 2009 года по заявлениям о распоряжении средствами материнского капитала перечислило 55 млрд рублей. Об этом сообщил управляющий ОПФР по Нижегородской области Владимир Тарасов на пресс-конференции, посвященной итогам годовой работы регионального отделения.

Распорядились средствами маткапитала полностью 114 тысяч семей, из которых только 13 000 – в 2019 году.

С января 2007 года в Нижегородской области было выдано 195 700 сертификатов, из которых 13 153 – в прошлом году.

С 1 января 2020 года по сертификату семейного капитала можно будет получить 466 617 рублей.

- Сумма маткапитала 21 января достигла 466 тысяч рублей. Сейчас мы готовимся к исполнению новых указов Президента. Напомню, что мамочки, которые родили после 1 января 2020 года, уже имеют право на семейный материнский сертификат на 466 тысяч рублей. Звонки нам уже поступают. Нужно внести ряд изменений в федеральный закон, в закон о бюджете, поэтому пусть никто не беспокоиться, все мамочки, которые будут рожать сейчас ребенка, уже имеют право на материнский капитал в 466 тысяч рублей. К этой сумме прибавится еще 150 000 рублей за рождение второго ребенка, - сказал Владимир Тарасов.

Руководитель также напомнил о программе поддержки многодетных семей, действующей в Нижегородской области. Она тоже предполагает выплаты за рождение третьего и последующих детей.

Хотя средства маткапитала можно тратить на различные цели, по словам главы ОПФР по Нижегородской области, жилье остается в приоритете.

- Основная масса тратит эти деньги на улучшение жилищных условий – самое важное для молодых семей. Направляют средства также на обучение. Мы стали выплачивать деньги для инвалидов, для реабилитации детей, покупки тех или иных приспособлений – сработали неплохо. Некоторые пользуются еще и ежемесячной выплатой по 10 600 из материальной помощи материнского капитала. В прошлом году мы выплачивали ее семьям, имеющим детей и не имеющим дохода. Хотя ей немногие воспользовались, так как не хотели починать семейный капитал. В этом году будет сертификатов гораздо больше, - сообщил Владимир Тарасов.

Он также напомнил, что с 1 июля 2019 года пересчитаны размеры ежемесячной выплаты, которая полагается родителям или усыновителям детей – с 5500 рублей до 10 000. Сейчас такую выплату получают 7 090 жителей Нижегородской области.