Афиша Нижнего Новгорода с 22 по 29 января: «Уральские пельмени» и «Пикник»

КИНО

БОЕВИК (США)

«Плохие парни навсегда»

Благодаря ролям в фильмах «Плохие парни» и «Плохие парни 2» Уилл Смит и Мартин Лоуренс, раньше знакомые зрителям в основном по ТВ-сериалам, завоевали признание любителей экшн-комедий и на большом экране. А теперь детективы Марк Лоури и Маркус Бернетт снова в деле: вас, как обычно, ждет много юмора и непредсказуемые повороты сюжета.

В картине «Плохие парни навсегда» Смит и Лоуренс вновь примерят образы полюбившихся зрителям героев. На этот раз Маркус решит, что ему пора бросить службу и проводить больше времени со своей семьей. Однако после того как жизнь Майка подвергнется смертельной опасности, Маркусу придется пересмотреть свое решение. В конце концов, разве Майк - не член его семьи? И разве ему не нужна помощь и поддержка, особенно теперь, когда он решил ввязаться в новое опасное дело? Маркус просто не может оставить друга одного! В ролях: Уилл Смит, Мартин Лоуренс. (12+)

С 23 января в кинотеатре «Арлекино», пл. Советская, 5; тел. 202-98-98

Билеты: уточняйте по телефону

КОНЦЕРТ

«Ваши пельмени»: Вячеслав Мясников и Андрей Рожков

Участники популярного телевизионного юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков подготовили для своих поклонников новую шоу-программу. В нее включены как известные, любимые номера, так и абсолютно новые. Творческий потенциал и стремление приводить в восторг любимого зрителя позволили «пельменям» создать для зрителей новое шоу. Вячеслав Мясников и Андрей Рожков ждут вас на своих концертах и обещают, как всегда, прекрасную атмосферу и потрясающее настроение! (6+)

26 января, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-50-50

Билеты: от 1800 рублей

«Зимняя ночь». Концерт Виктора Третьякова

Виктор Третьяков уникален и этим интересен! Можно только удивляться тому количеству тем, на которые он пишет песни: лирические, философские, социальные, ироничные, военные, детские и, конечно же, шуточные. Поэтому на его концерте в зале и смех, и слезы, и главное - возможность задуматься о том: кто мы, откуда и для чего живем… Во всяком случае равнодушных зрителей на концертах Виктора не бывает никогда. (12+)

25 января, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12 (малая сцена); тел. 295-50-50

Билеты: от 400 рублей

Вечер поэзии Анны Ахматовой в «Маяковке»

Анна Ахматова была кумиром своего поколения, и сегодня интерес к ее поэзии только усиливается. Она оставила нам прекрасные стихи, которыми зачитываются миллионы любителей поэзии. Человек огромного масштаба, она прожила большую и яркую жизнь, полную взлетов и падений, унижений и триумфа. Ее молодость была бурной, зрелость тяжелой, а старость счастливой. В поэтическом вечере вы услышите более 30 стихотворений разных лет в исполнении актрисы, лауреата фестиваля им. Е. Евстигнеева Ирины Безруковой. (6+)

23 января, 19.00

Арт-клуб «Маяковка, 10», ул. Рождественская, 10; тел. + 7-999-120-11-96

Билеты: 500 руб.

Честный: новые и старые хиты

Впервые за два года после долгого молчания в Нижнем Новгороде выступит Честный (Тимур Гатиятуллин). Тимур - автор саундтреков к фильму «Дети 90х», актер фильма «Статус». Вживую будут исполнены все главные хиты «Не на Майами», «За спиной», «Желаю», «Прости, мама», «Весна», «Сердце в щепки»и многие другие. (0+)

25 января, 19.00

КЗ PREM!O, Нижневолжская наб., 1-в; тел. 410-57-17

Билеты: от 1000 руб.

Нетленки и свежие опусы от группы «Пикник»

«Пикник» - группа, горячо любимая с 1981 года уже несколькими поколениями поклонников рок-музыки. Она была образована в Санкт-Петербурге еще в 1978 году, но отправная точка развития нынешнего «Пикника» - это приход в группу Эдмунда Шклярского. Любимая группа меломанов-романтиков со времен черно-белых фотографий и кассетных магнитофонов завоевала сердца слушателей причудливым сочетанием в своих композициях клавишных, симфонических и этнических инструментов. По сей день концерты группы «Пикник» собирают огромные стадионы и концертные площадки. Молодые парни и девушки ищут на концертах группы «Пикник» то же самое, что пытались найти там их мамы и папы, - истину и понимание жизни. Ирония в философских стихах исполняемых Эдмундом Шклярским и мистическое звучание мелодий органично вписывается как в реалии современности, так и в течение жизни века минувшего. 23 января пройдет концерт рок-группы «Пикник», на котором будут исполнены новые треки из альбома «Левитация» и всем знакомые и любимые песни коллектива под верховодством Эдмунда Шклярского. В этот вечер «Сияние» озарит всех гостей концерта. Сиять будет группа «Пикник». Это не просто концерт. Это магия, фантастика, завернутые в зрелищное и загадочное музыкально-театральное шоу. «Сияние» высвободит в этот мир самые смелые фантазии Эдмунда Шклярского и его компании, самые странные и невероятные сценические задумки, самые парадоксальные сны и иллюзии. Самые нереальные сюжеты, персонажи и пейзажи получат наконец зримое и осязаемое воплощение. Небывалый размах сценического действа, яркость и насыщенность шоу-программы «Сияние» вытеснят из вашей памяти все, что вы видели и слышали до этого. (12+)

23 января, 19.00

Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, ул. Белинского, 59; тел. 428-50-56

Билеты: от 1000 рублей

СПЕКТАКЛИ

Премьера в Нижнем: «С днем рождения, Высоцкий В. С.!»

В формате музыкального моно-спектакля будут представлены стихи и песни Владимира Высоцкого в исполнении актера, поэта и певца Романа Ронина. Авторские произведения Романа Ронина отнесут зрителей к эпизодам жизни мальчика из Ташкента, судьба которого была связана с творчеством В. С. Высоцкого и круто изменилась благодаря творчеству великого актера, певца и поэта. Также зритель увидит тематическое видео, фотографии и хореографический номер «Кони привередливые» на экране.

Режиссер спектакля - Сергей Топков Актер, поэт и певец - Роман Ронин. лауреат театральной премии «Творческая удача» в 2018 году, участник проекта «Планета Высоцкого» в Доме Высоцкого на Таганке. (12+)

25 января, 17.00

ДК «Красное Сормово», б-р Юбилейный, 32; тел. 225-11-18

Билеты: от 500 рублей

Александр Михайлов и Елена Проклова в спектакле «Невеста напрокат»

Сюжет спектакля сразу настраивает зрителя на шутливый тон. На первый взгляд, все просто. Молодой человек никак не может встретить девушку, с которой готов был бы связать свою жизнь. Ему предстоит встреча с родителями, с которыми он давно не виделся. Юноше необходимо показать родителям, что в жизни у него все в порядке и что он наконец женится.… Что же делать? Главного героя посещает гениальная мысль - невеста напрокат! Девушка для нужной роли нашлась. Но, впустив ее на короткое время в свой дом, главный герой понимает, что не хочет, чтобы она уходила. Да и родственникам юноши невеста очень понравилась. В спектакле возникает множество комичных ситуаций. Легкий, доброжелательный юмор звучит на протяжении всей постановки. Но за этой видимой легкостью тонко, иронично и даже с каким-то трепетом раскрываются проблемы взаимоотношений между представителями разных поколений… (16+)

26 января, 19.00

ТЮЗ, ул. Горького; тел. 428-00-00

Билеты: от 2000 руб.

ВЫСТАВКИ

«Их нравы. Голландская жизнь»

В экспозиции представлены четырнадцать произведений голландского и фламандского искусства XVII-XVIII столетий. Среди них работы таких известных мастеров, как Исаак ван Остаде, Корнелис Дюсарт, Питер де Блот и др. Бытовой жанр - одно из главных направлений в развитии искусства Западной Европы XVII-XVIII вв. В этом жанре работали такие выдающиеся живописцы, как Ян Вермеер, Герард Терборх, Габриэль Метсю, Питер де Хох и др. Яркие и непосредственные жизненные впечатления, внимательные, вдумчивые наблюдения, точная фиксация характеров и типажей - все эти черты были основой развития голландской и фламандской жанровой живописи на протяжении двух веков. Картины «малых голландцев» и фламандских жанристов восхищали своим отточенным мастерством, вызывали многочисленные подражания в искусстве XIX века. Бытовой жанр в искусстве Голландии и Фландрии переживал определенную эволюцию от наивной повествовательности к сложной динамике многофигурных композиций в изображениях многолюдных сельских празднеств и вечеринок. Жанровые произведения, созданные голландскими и фламандскими художниками, традиционно были и остаются в сфере внимания музейных специалистов и коллекционеров. Непритязательные, простые и даже грубоватые на первый взгляд сюжеты работ известных живописцев, таких как Исаак ван Остаде, Адриан Браувер, Корнелис Дюсарт и др., несут в себе сложный аллегорический подтекст, отсылающий зрителя к моральным сентенциям Священного Писания и глубоким традициям народной культуры. Наряду с произведениями широко известных мастеров на выставке представлены работы таких художников, как Питер Янс Кваст, Херман ван Лин и др. (12+)

По 28 января

Художественный музей, Верхневолжская наб., 3; тел.: 419-68-90, 439-08-55

Билеты: уточнить по телефону

«Единомышленники». Выставка в Арсенале

«Единомышленники» - экспериментальный выставочный проект, придуманный командой музея современного искусства «Гараж» в 2016 году. Это выставка-конструктор: ее общий облик и сценарий проживания для зрителей каждый раз является результатом совместной работы профессиональных кураторов, коллекционеров, предоставляющих свои произведения искусства, и представителей сообщества преданных зрителей, сложившихся вокруг институции. После Москвы проект был показан в Екатеринбурге. В Нижнем Новгороде он фактически пересобирается заново, обретая форму в ответ на запросы институции и ее единомышленников. В процесс создания выставки была включена рабочая группа из пяти посетителей Арсенала, нашедших здесь пространство для самореализации, социализации и внутреннего роста через узнавание современного искусства. В результате в двух залах появился «двор», который, как в детстве, обещает защищенность для любого исследователя нового, желающего расти, и одновременно манит простором для поиска себя. Произведения в нем - это окна в необъятный мировой контекст идей и знаний, сформированных ключевыми зарубежными художниками второй половины ХX - XXI веков, а также повод побыть вместе и пообщаться. В экспозицию войдут отобранные в частных коллекциях произведения Маурицио Каттелана, Марка Куинна, Роба Пруитта, Нео Рауха, Роберта Раушенберга, Луиз Буржуа, Мелвина Моти, Джеймса Розенквиста. (0+)

По 27 февраля

Арсенал, Кремль, 6; тел. 422-45-54

Билеты: 200 руб.