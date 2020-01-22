Глеб Никитин поручил восстановить самый востребованный маршрут в Нижнем Новгороде

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил восстановить давно отмененный автобусный маршрут №58, который с небольшими изменениями сможет полностью компенсировать отмененную маршрутку Т-98. Об этом глава региона сообщил по итогам совещания со своим заместителем Сергеем Морозовым.

- Я поручал городской администрации провести анализ ситуации, но я вижу, что жалобы продолжаются. Мы провели собственный анализ и сделали однозначный вывод: связь некоторых районов с центром города значительно ухудшилась, - отметил Глеб Никитин. – Поэтому с 24 января 2020 года будет возобновлен автобусный маршрут А-58, путь следования которого будет продлен до Соцгорода и Деловой и проведен через улицу Горького. То есть по сути он будет повторять отмененный маршрут Т-98.

Но это еще не все изменения. Так, например, маршрут А-80 теперь будет следовать от площади Лядова до метромоста через площадь Горького. По остальным проблемным маршрутам также будет проводиться анализ и приниматься решения.

- Также даю поручение обеспечить интервальность движения по компенсируемым маршрутам, обслуживаемым муниципальными предприятиями, не более 10 минут в пиковые часы, в том числе по маршруту А-16. Время работы автобусов по компенсируемым маршрутам должно соответствовать отмененным маршрутам, - добавил Глеб Никитин.