Сотрудники нижегородского аэропорта вернули пассажиру потерянный миллион рублей

Сотрудники нижегородского международного аэропорта «Стригино» вернули пассажиру одного из рейсов сумку, которую тот забыл у стойки регистрации. Позже выяснилось, что внутри лежала крупная сумма денег – около миллиона рублей.

Как рассказали «Комсомольской правде - Нижний Новгород» в пресс-службе аэропорта, инцидент произошел сегодня, 22 января, около 10:30. Мужчина, который регистрировался на свой рейс, видимо, сильно торопился и забыл сумку у стойки. Ее обнаружил агент службы организации перевозок.

- Благодаря оперативным действиям нашего сотрудника, пассажира удалось быстро найти и вернуть сумку еще до его вылета, - уточнили в пресс-службе.

Забывчивый мужчина попросил не раскрывать своего имени. И его можно понять, ведь он путешествует с такой суммой денег, да еще и чуть не потерял ее в аэропорту.