«Уснул за рулем»: Водитель фуры устроил смертельное ДТП с микроавтобусом и легковушкой в Нижегородской области

Массовая авария произошла в Нижегородской области в ночь на 22 января 2020 года – водитель фуры протаранил микроавтобус и легковушку. Мужчина уснул за рулем и не справился с управлением, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Известно, что ДТП произошло около трех часов ночи в Володарском районе на трассе М-7 между Москвой и Нижним Новгородом. Сначала большегруз въехал в микроавтобус – столкновение было настолько сильным, что микроавтобус оттолкнуло на проезжающий мимо легковой автомобиль.

По предварительной информации, в результате столкновения пострадали три человека – их всех госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Еще один человек погиб на месте происшествия - по уточненным данным это водитель микроавтобуса. В пресс-службе МВД также уточнили, что детей среди пострадавших и погибших нет.