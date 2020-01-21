Андрей Бетин: «Некоторые губернаторы предлагали нам обменяться командами»

- Презентация программы "Команда правительства" проходила еще в 2018 году. Опыт наш тиражируется уже в других регионах, кроме того, собрали много наград за нее. Как работает программа?

- Во-первых, это задумывалось, как открытый кадровый проект, который позволяет управлять работой госслужащего и в то же время проводить открытые конкурсы для карьерного и социального лифта. Этот конкурс не зависит ни от каких людей, которые тебя продвигают, конкурс без лоббизма и блата. Это главная задача. Это полноценный HR-механизм. Затем он перерос в социально значимый продукт, когда жители региона могут принимать участие в любых кадровых решениях.

- Через фильтры и отбор "Команды правительства" было назначено большое количество чиновников высокого уровня от министров до директоров департаментов. Список большой. В соцсетях вопрошают, почему так много чиновников назначено не из Нижнего Новгорода?

- У нас как у нижегородцев есть здоровые амбиции быть лидерами в стране. Наш кадровый продукт – тоже лидер по стране. На сегодняшний момент 59 субъектов РФ зарегистрировано на "Команде правительства". От каких-то субъектов десяток человек, от Москвы и Московской области, от Питера и Ленинградской области по несколько сотен. Но 95% участников – это нижегородцы. Из 17 субъектов РФ представители попали в финал.

Члены общественной комиссии, которые принимают решения по финалистам: эксперты и общественные лидеры всегда задают один и тот же вопрос: "Зачем вам Нижегородская область?". Одни говорят, что в России мало процедур открытого типа, которая позволяет себя заявить и попробовать реализоваться. Когда спрашиваешь более глубоко, люди признаются, что Нижегородская область – сильный субъект Российской Федерации. И если получается победить в конкурсе и реализоваться – это дорогого стоит. Как минимум личная капитализация и еще осознание того, что приносишь пользу жителям большого региона.

- Слышал еще третью версию, в том числе и от людей из других регионов. Они говорили, что у вас мощная, отличающая от других регионов команда и сильный лидер, что попасть вместе в орбиту движения – это уже большая удача. Такие ответы тоже, наверное, встречаются?

- Встречаются. Мы стараемся обходить эту сторону. Из каждого утюга слышно, что Глеб Никитин куда-то скоро уйдет, и некоторые пытаются зацепиться. Глеб Сергеевич никуда не уйдет. Он работает на благо России и Нижегородской области.

Но хочу сказать, что работать в команде Глеба Сергеевича Никитина – это значит каждый день делать себя умнее, сильнее, профессиональнее. Он реально даже не дает времени на сон.

- Тот большой опыт "Команды правительства" – опыт серьезный. Как оцениваются качества подачи заявки? Какие сферы популярнее? С каким уровнем компетенции приходят люди? Где чаще всего и активнее проявляют себя претенденты? Каким министром люди хотят быть?

- Программе 1,5 года. На начальном этапе уровень доверия к открытым процедурам был очень низок. Нам приходилось прикладывать много усилий, чтобы объяснить и информировать. Сейчас тенденция переламывается. Тенденция меняется в стране в целом. Начали понимать, что если мы будем сидеть в тени, совсем могут забыть. Мы видим, что компетенции людей, которые участвуют в конкурсах, усиливается. Конечно, хотелось бы лучше, чтобы участвовали еще более сильные кандидаты. Открытая процедура говорит о том, что все участники – кладезь нашей компетенции, и в основной массе – кладезь нижегородской компетенции. Мы активно работаем с этими людьми. Ряд людей, кто участвовал, назначаются на другие должности.

Недавно Светлана Белозерова из Мурманска в конкурсе на министра здравоохранения назначена замминистра. Ей немного не хватило, чтобы стать министром, но при этом она не выпала из процесса. Еще один пример: Павел Саватеев участвовал в конкурсе на должность министра строительства, назначен министром транспорта. Доказал свою компетенцию.

- Сейчас идет подобная процедура на должность министра спорта?

- Да. Если помните, у нас первый конкурс был на министра культуры. Тогда многие удивлялись, что 800 человек подали заявки. Было сложно применять сужающий коэффициент. Сейчас мы ужесточили правила на входе.

Конкурс на министра спорта показал самую высокую активность. Заявки подали более 80 человек. Комиссия допустила 27 человек к очным процедурам.

- В этом списке есть и олимпийские чемпионы?

- Да. И олимпийские чемпионы, и чемпионы мира в различных видах спорта: и художественная гимнастика, и бобслей… Есть и люди, которые достигли показателей на уровне страны, потом были функционерами. Посмотрим.

- Нижний Новгород в части спорта за последние несколько лет сделал серьезный прорыв. Это не только Чемпионат мира по футболу и его наследие, ледовая арена и хоккей. Тема спорта и здоровья нации – основа нашего будущего. И от того чиновника и функционера, который будет определять движение в этом направлении, многое зависит. А когда мы узнаем имя его?

- В феврале. Многие ждут профессионального спортсмена, многие считают, что управленцем должен быть профессиональный спортсмен. Другая часть говорит, что это должен быть управленец. И здесь вот, конечно, общественной комиссии придется поспорить и найти баланс.

- На сегодняшний день вы получаете фидбэк по "Команде правительства"? Если говорим о результатах, они, скорее всего, позитивные. А есть ли негативные моменты? Кто не доволен, кто пытается скорректировать вашу работу?

- Конечно, такие люди встречаются. И жизненный опыт научил уделять им особое внимание. Потому что иногда, когда ты вынашиваешь своего ребенка, ты не замечаешь какие-то нюансы, и тебе кажется, что все хорошо. Мы перфекционисты и требовательно относимся к своему продукту. И когда делают замечания, мы прислушиваемся.

Яркий пример - Гайдаровский форум, который прошел недавно. Там мы выступали со своим проектом - современное госуправление. Потом большое количество участников из зала пришли к нам, обменялись визитками, просились приехать и изучить нашу практику. Не буду скрывать, что некоторые губернаторы, которые принимали участие в дискуссии, даже предлагали обменяться командами.