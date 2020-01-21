2020-01-21T13:12:37+03:00
Общество

Крещенские нелегалы: Сотни нижегородцев искупались 19 января с риском для жизни

К купели на Гребном канале любители зимних заплывов тянулись целый день и даже брали с собой детей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Крещенские нелегалы: Сотни нижегородцев искупались 19 января с риском для жизниКрещенские нелегалы: Сотни нижегородцев искупались 19 января с риском для жизниФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА
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В ночь на Крещение-2020 в Нижнем Новгороде по традиции выстроились очереди из желающих искупаться в прорубях. Но, оказывается, далеко не все верующие устраивают свои заплывы ночью – есть немало тех, кто предпочитает окунуться в ледяную воду днем 19 января.

- На Гребном канале после ночного купания остались деревянные мостки и купель, и весь день туда приходили люди. Раздевались прямо на улице, выстраивались в очереди, ныряли... Многие приходили с детьми. Ни закрытых раздевалок, ни скорой, ни МЧС. А вдруг кому-то плохо станет? – возмутилась нижегородка Елена Александрова.

Кстати, церковь вполне допускает дневное купание – ведь вода считается святой в течение всего дня. Но город к такой инициативе оказался явно не готов.

- В соответствии с планом безопасности Крещенские купания на Гребном канале организованы с 23:00 18 января до 05:00 19 января 2020 года. Информацию о том, что организованное купание будет только до пяти утра, доводили до жителей города через СМИ. Мостки и купель будут разобраны в течение трех рабочих дней. А аншлаги о запрете купания на Гребном канале размещены на береговой линии, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе городской администрации со ссылкой на управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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