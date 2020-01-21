2020-01-21T12:03:01+03:00
Общество

Опубликован список дорог, которые будут отремонтированы в Нижегородской области в 2020 году

Всего в нормативное состояние планируется привести 843,7 километров дорог в регионе
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Опубликован список дорог, которые будут отремонтированы в Нижегородской области в 2020 годуОпубликован список дорог, которые будут отремонтированы в Нижегородской области в 2020 годуФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА
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Министерство транспорта Нижегородской области опубликовало список дорог, которые планируется отремонтировать в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Работы по приведению дорог в порядок запланированы практически во всех районах области – особенно много трасс будут отремонтированы в Городецком, Ковернинском, Пильнинском, Семеновском и Ветлужском районах. Кроме того, ремонт пройдет в Нижнем Новгороде и Дзержинске.

Четверть из всех ремонтируемых дорог составят подъезды к небольшим населенным пунктам и социальным объектам, а также дороги, обеспечивающие связь между ними. Они не отличаются высокой интенсивностью движения, но имеют огромное значение для живущих поблизости людей. Так, например, под Дзержинском запланирован ремонт 8,3 километров на дороге Дзержинск – Володарск – Ильино, а в Починковском районе в нормативное состояние будет приведено 9 километров подъезда к селам Никитино и Шагаево.

Напомним, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина основные контракты на ремонт дорог в 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были заключены еще до конца 2019 года.

Ознакомиться с полным списком дорог, которые будут отремонтированы в Нижегородской области в 2020 году, можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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