2020-01-19T16:09:43+03:00
Происшествия

«Я просто вызвал проститутку»: «Лже-Алена» развела 40-летнего безработного на 31 тысячу рублей

Вместо обещанной ночи любви нижегородец получил долгие хождения по отделам полиции
Вероника КОТИК
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«Лже-Алена» развела 40-летнего безработного на 31 тысячу рублей.«Лже-Алена» развела 40-летнего безработного на 31 тысячу рублей.
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Сам себе решил сделать предновогодний подарок 40-летний житель Нижнего Новгорода Сергей Ерошин (имя героя изменено – прим. Ред), вызвав жрицу любви к себе на дом. Вот только «ночная бабочка» упорно отказывалась прилетать в его скромную обитель, выпрашивая у него все новых и новых подношений.

- Дело было вечером 30 декабря. Время было уже позднее – примерно половина одиннадцатого. А мне так захотелось женской ласки, вот я и решился вызвать проститутку, - честно признался позднее сотрудникам правоохранительных органов Сергей.

В таких делах нижегородец был не особенно искушен, поэтому зашел на первый попавшийся в поисковике специализированный сайт. Аппетитных красоток там было хоть отбавляй – блондинки, брюнетки и рыженькие. Сергею приглянулась красавица по имени Алена.

- Я позвонил по указанному номеру, и мне ответил приятный женский голос, - рассказывал потом Сергей. – Девушка сказала, что она заперта в квартире. Чтобы у нее разблокировали дверь, я должен перевести на карту 1,5 тысячи рублей. Я так и сделал, но этого оказалось недостаточно. Вскоре мне пришло смс, где она просила еще 2,5 тысячи рублей. И я снова сделал перевод. Не знаю, что на меня нашло, но я раз за разом переводил ей все новые суммы. В конечном итоге она обобрала меня до нитки, выцедив у меня 31 тысячу рублей. А я ведь безработный…

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Виновные в совершении этого преступления пока не найдены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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