Подросток отдал четыре тысячи рублей за виртуальный нож в интернет-игре

Новогодние каникулы у 15-летнего нижегородца Виктора Артемьева (имя героя изменено – прим. Ред.) в этом году не задались. Как и большинство его сверстников, праздники он проводил за компьютерными играми. Однако он даже представить не мог, в какую копеечку это влетит ему и его семье.

- Около трех часов дня 8 января ему в социальной сети написал незнакомый мужчина, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Он предложил ему купить виртуальный нож, который может использоваться в качестве реквизита в одной из популярных сетевых игр. Подросток согласился. В результате, незнакомец похитил у него почти четыре тысячи рублей.

Разумеется, главной потерпевшей в этом деле оказался даже не сам подросток, а его мать – все-таки деньги мошенники похитили из семейного бюджета. Известно, что мама Вити работает начальником отдела кадров в одной из нижегородских больниц. Именно она и обратилась в полицию, узнав о случившемся.

-Заявление к нам поступило буквально на следующий день после происшествия, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. С места происшествия были изъяты скриншоты переписки подростка с незнакомцем.