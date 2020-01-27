2020-01-27T16:19:41+03:00
Общество

Вандалы оставили надпись «Бога нет!» на храме в Сарове

В историю уже вмешались правоохранители [фото]
Валерия ГРОМОВА
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Вандалы оставили надпись «Бога нет!» на храме в СаровеВандалы оставили надпись «Бога нет!» на храме в СаровеФото: СОЦСЕТИ
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- Бога нет! – такую надпись оставили неизвестные на одном из храмов в Сарове (Нижегородская область). Местные жители обеспокоены: они выложили фотографии с места происшествия в социальные сети.

Люди считают, что вандалы оскорбили чувства верующих, и их нужно наказать. Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД по региону, по данному факту уже проводится проверка. Уголовное дело пока не возбуждено.

Тем временем нижегородцы обсуждают увиденное в комментариях.

- Шел 2020 год... людей сажают в клетки за отрицание нематериальной сущности, - написал Андрей Цыплин.

- Когда появится статья за оскорбление чувств неверующих? - поинтересовался Рустам Рыбаков.

- Может, это написали люди, которым нужна психологическая помощь? - предположил Роман Соколов.

- Если ты и в правду веришь, то как можешь с такой ерунды оскорбится? Тут только порча имущества и хулиганство, - считает Роман Мельников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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