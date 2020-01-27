Вандалы оставили надпись «Бога нет!» на храме в Сарове
- Бога нет! – такую надпись оставили неизвестные на одном из храмов в Сарове (Нижегородская область). Местные жители обеспокоены: они выложили фотографии с места происшествия в социальные сети.
Люди считают, что вандалы оскорбили чувства верующих, и их нужно наказать. Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД по региону, по данному факту уже проводится проверка. Уголовное дело пока не возбуждено.
Тем временем нижегородцы обсуждают увиденное в комментариях.
- Шел 2020 год... людей сажают в клетки за отрицание нематериальной сущности, - написал Андрей Цыплин.
- Когда появится статья за оскорбление чувств неверующих? - поинтересовался Рустам Рыбаков.
- Может, это написали люди, которым нужна психологическая помощь? - предположил Роман Соколов.
- Если ты и в правду веришь, то как можешь с такой ерунды оскорбится? Тут только порча имущества и хулиганство, - считает Роман Мельников.
ИСТОЧНИК KP.RU