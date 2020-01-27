2020-01-27T12:06:09+03:00
Общество

Нижегородец получил премию «Золотой орел» за монтаж фильма «Текст» с Александром Петровым

Торжественная церемония прошла в Москве в минувшую пятницу
Юлия ИСАЕВА
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Нижегородец получил премию «Золотой орел»Нижегородец получил премию «Золотой орел»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В минувшую пятницу, 24 января 2020 года, в Москве состоялась церемония вручения премии «Золотой орел». Звание лучшего фильма прошедшего года получил «Текста» Клима Шипенко по книге Дмитрия Глуховского, где главную роль сыграл Александр Петров.

Из шести статуэток, которые получил «Текст», одну – в номинации «лучший монтаж фильма» - получил житель Нижнего Новгорода Тим Павелко. Счастливую новость он сообщил на своей странице в социальной сети.

- Эмоции на пределе, волнение началось перед объявлением номинаций, а после того как услышал свое имя, то это был шок. Конечно, когда узнал, что вошел в тройку номинантов, то сердце забилось сильней, но вот когда объявили мою фамилию, конечно, не мог поверить, - написал Тим.

Нижегородец признался, что запомнил тот день на всю жизнь, а в завершении поста поблагодарил всех, кто работал над фильмом и посмотрел его.

«Текст» признан лучшим фильмом 2019 года, а Александр Петров - лучшим актером Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Текст» признан лучшим фильмом 2019 года, а Александр Петров - лучшим актеромФото: Михаил ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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