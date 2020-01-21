2020-01-21T16:09:42+03:00
Общество

«Нижегородцы с болезнью Фабри получают лечение», - заместитель губернатора Андрей Гнеушев

Семья с редким генетическим заболеванием обеспечена лекарствами
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Сразу девять человек семьи Фединых остались без необходимого лечения. Фото: СОЦСЕТИСразу девять человек семьи Фединых остались без необходимого лечения. Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Сегодня заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев сообщил, что в Павловскую районную больницу доставлена первая партия лекарственного препарата Агалсидаза бета (Фабразим). Медикаменты необходимы для лечения семьи Фединых, в которой девять человек страдают редким генетическим заболеванием – болезнью Фабри. При этой болезни блокируется выведение из организма вредных веществ, из-за чего страдают почки, сердце и другие жизненно важные органы.

Напомним, один из младших членов семьи, 12-летний Иван, этой зимой записал видеообращение, которое затем разместил в соцсетях. В нем он рассказал, как непросто жить семье с редким заболеванием в крошечном поселке. Жизнь превращается в настоящий кошмар, а лечение слишком дорогостоящее, счет идет на миллионы рублей. Обращение получило отклик пользователей, но не местных властей.

«Мне, как заместителю губернатора, курирующему социальную сферу, было важно и полезно разобраться в ситуации. Проблема обеспечения необходимыми лекарственными препаратами людей, страдающих орфанными заболеваниями, назрела давно», - подчеркнул Андрей Гнеушев.

По словам замгубернатора, в Павловскую районную больницу доставлена первая партия лекарств для семьи. Первое введение препарата пациентам, которые его еще не получали, пройдет под контролем врача городской клинической больницы № 13 Нижнего Новгорода, имеющего опыт ведения пациентов с болезнью Фабри.

Также он отметил, что служебная проверка по данной ситуации продолжается, и ее результаты будут известны в ближайшее время.

«Мы находимся на связи с руководителем Фонда «Геном» Еленой Хвостиковой, оказывающего поддержку семье. Пригласили представителей Фонда посетить Нижегородскую область. Надеюсь, что совместные действия органов власти и представителей общественных организаций будут полезны не только этой семье, но и всем жителям области и страны, страдающим орфанными заболеваниями», - заявил Андрей Гнеушев.

Сегодня стало известно, что один из членов семьи умер. Это дедушка того самого Вани, который записал видеообращение. Ему было всего 52 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Андрей Бетин: «Некоторые губернаторы предлагали нам обменяться командами»
Заместитель губернатора Нижегородской области в программе "Герои Волги" рассказал Руслану Станчеву о будущем министре спорта, кадровом резерве регионального правительства и приезжих чиновниках
Новости 24
Самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Краснодара в Нижний Новгород, внепланово приземлился в Ростове-на-Дону
Нижегородцам предложат обсудить памятник Александру Невскому
В закон Нижегородской области об инвестиционном налоговом вычете внесут поправки
Нижегородским сельхозпроизводителям компенсируют часть затрат на элитные семена
Более 500 нижегородцев хотят сыграть роль в сериале «Хроники сыска»
Лыжный забег в купальниках пройдет в Нижнем Новгороде
В нижегородском парке «Швейцария» планируют спилить более 400 деревьев
«Город Горький стал кузницей победы», - депутат ЗС НО Василий Суханов
С нижегородского завода «Красное Сормово» в годы ВОВ на фронт ушли 13 тысяч танков
«У меня не возникает вопроса, почему Нижний Новгород достоин звания Город трудовой доблести», - член ОП Геннадий Суворов
К 800-летию города в Нижнем Новгороде благоустроят 112 озелененных территорий
«ОКАПОЛ» заключил соглашение с нижегородским образовательным центром
Бережливые технологии планируют внедрить в 2020 году на 30 нижегородских предприятиях
Началась реставрация нижегородского заповедника «Щелоковский хутор»
С нижегородских улиц откачано более семи тысяч кубометров талых вод
Москва передала Нижнему Новгороду трамваи и троллейбусы
В Нижнем Новгороде ожидается дождь со снегом
В Нижнем Новгороде впервые прозвучит на русском «Реквием» Джузеппе Верди
Почти 5 тысяч дорог Нижегородской области проверили специалисты
Детский сад в Канавинском районе Нижнего Новгорода начал работу после реконструкции
В Нижегородской области открылось первое импортозамещающее производство полимеров
Нижегородец убил сына из-за квартиры
Нижегородский путешественник Валентин Ефремов доставит послания нижегородцев на гору Афон
Автогонщицу из Нижегородской области могут амнистировать
Всем аномалиям назло: в Нижегородской области провели фестиваль снежных скульптур
Пожарная сигнализация сработала в театре Драмы на Покровке 19 января