2020-01-20T18:42:30+03:00
Общество

Нижегородских перевозчиков будут лишать свидетельства за невыполненные рейсы

Соответствующие изменения закона одобрили депутаты Законодательного собрания
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородских перевозчиков будут лишать свидетельства за невыполненные рейсы.Нижегородских перевозчиков будут лишать свидетельства за невыполненные рейсы.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Теперь пропущенные рейсы автобусов будут считать не только мерзнущие на остановках нижегородцы, но и чиновники. В соответствии с новыми изменениями закона, в регионе планируется установить предельно допустимый норматив по невыполненным рейсам.

- Мы создаем механизм для качественной перевозки пассажиров, - объясняет председатель комитета Законодательного Собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков. - К нам обращаются жители с жалобами на неудовлетворительную работу общественного транспорта. Люди говорят, что ту или иную маршрутку можно прождать очень долго. Особенно это ощутимо в осенне-зимний период. Ситуация на рынке пассажирских перевозок в данном направлении требует вмешательства. Законопроект, который обсуждался на комитете, как раз нацелен решение этой проблемы.

В соответствии с предлагаемыми изменениями, в законе будет установлено предельно допустимое соотношение между количеством выполненных и невыполненных рейсов. В частности, на муниципальных маршрутах Нижнего Новгорода перевозчики смогут «пропустить» не более 10% рейсов в течение квартала, по иным муниципальным и пригородным маршрутам – 4% рейсов, по межмуниципальным маршрутам в междугороднем сообщении – 2% рейсов.

В случае превышения данного соотношения нарушитель может быть лишен свидетельства через суд. Стоит отметить, что при этом не будут учитываться рейсы, пропущенные из-за ДТП, заторов на дорогах, технических сбоев в системе навигации и чрезвычайных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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