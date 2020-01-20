Нижегородских перевозчиков будут лишать свидетельства за невыполненные рейсы

Теперь пропущенные рейсы автобусов будут считать не только мерзнущие на остановках нижегородцы, но и чиновники. В соответствии с новыми изменениями закона, в регионе планируется установить предельно допустимый норматив по невыполненным рейсам.

- Мы создаем механизм для качественной перевозки пассажиров, - объясняет председатель комитета Законодательного Собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков. - К нам обращаются жители с жалобами на неудовлетворительную работу общественного транспорта. Люди говорят, что ту или иную маршрутку можно прождать очень долго. Особенно это ощутимо в осенне-зимний период. Ситуация на рынке пассажирских перевозок в данном направлении требует вмешательства. Законопроект, который обсуждался на комитете, как раз нацелен решение этой проблемы.

В соответствии с предлагаемыми изменениями, в законе будет установлено предельно допустимое соотношение между количеством выполненных и невыполненных рейсов. В частности, на муниципальных маршрутах Нижнего Новгорода перевозчики смогут «пропустить» не более 10% рейсов в течение квартала, по иным муниципальным и пригородным маршрутам – 4% рейсов, по межмуниципальным маршрутам в междугороднем сообщении – 2% рейсов.

В случае превышения данного соотношения нарушитель может быть лишен свидетельства через суд. Стоит отметить, что при этом не будут учитываться рейсы, пропущенные из-за ДТП, заторов на дорогах, технических сбоев в системе навигации и чрезвычайных ситуаций.