ДУК бесплатно заменит батареи в квартире нижегородки, которая жаловалась на холод в квартире

Домоуправляющая компания Ленинского района заменит батареи в квартире нижегородки, живущей в доме № 65 по улице Каширской. Кроме того, здание обследовала Госжилинспекция.

О проблеме, которая не решалась с 2018 года, жительница дома на Каширской Ксения Тюрина написала в группе «ЖКХ слезам не верит» социальной сети «ВКонтакте». Она сообщила, что обратилась в домоуправляющую компанию Ленинского района с заявлением, в котором просила ДУК утеплить швы между панелями и проверить температуру зимой.

"Из за того что плиты не прилегают в стык получается это", - написала в соцсети Ксения.Фото: СОЦСЕТИ

- Спустя полгода швы утеплили, Но только на кухне. Несмотря на то, что есть еще четыре комнаты, - написала нижегородка. - Через время мне позвонила мастер и сказала, что придет в установленное время посмотреть мои батареи. Но ни в этот день, ни в другой, она не пришла. Дозвониться до них? Возможно, только мастера никогда нет на месте. Написала жалобу в ДУК – сразу отзвонились, и спустя время пришли. Слесарь молча посмотрел на мои батареи и сказал, что никто менять батареи в моей квартире не будет. После этого я пишу в ДУК новое заявление о замене батарей и о том, что у них максимальный срок эксплуатации 25 лет, а дому 33 года (год постройки 1986).

"Собственно сами батареи. Еле-еле теплые", - пожаловалась нижегородка.Фото: СОЦСЕТИ

По словам Ксении, прихода комиссии ДУКа Ленинского района ей пришлось ждать дольше, чем она рассчитывала. Она утверждает, что представители домоуправляющей компании должны были прийти 2 декабря, но этого не случилось, поэтому ей снова пришлось звонить туда.

- Пока я не позвонила раз 40 в приемную и не настояла на комиссии. Ура, пришла комиссия. На словах сказали - тепло, а то что углы промерзают: "Так это вы давно ремонт не делали. В одной из комнат прохладно?Так вы окно поменяйте", - пожаловалась Ксения Тюрина.

"Так промерзают углы стены", - пишет жительница квартиры в доме на Каширской,65Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» решила узнать, что делать в таких ситуациях, и когда граждане имеют право требовать замены радиаторов у себя дома.

Получив инфомационый запрос, представители Госжилинспекции по Нижегородской области отравились 17 января с внеплановой проверкой в дом №65, однако двери квартиры никто не открыл. В результате в ГЖИ разъяснили, как жительница дома может с ними связаться и провести проверку, допустив специалистов в помещение.

- Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что теплоснабжение в жилом доме имеется и организовано надлежащим образом. Стены с наружной стороны в месте расположения квартиры находятся в технически исправном состоянии, герметизирующий слой межпанельных стыков не нарушен, - говорится в ответе Госжилинспекции.

Что касается самой управляющей компании Ленинского района, то ее главный инженер Олег Злыднев опроверг информацию о том, что температура воздуха в квартире Ксении Тюриной была не в норме.

- Информация не соответствует действительности, так как мы выезжали неоднократно туда с комиссией. Батареи должны создавать комфортные условия жилья, чтобы температура воздуха соответствовала 20 градусам в помещениях и в угловых - 22 градуса. Когда комиссия была 13 декабря у Ксении, температура воздуха в квартире составляла 23-24 градуса, неоднократно она не предоставляла доступ, в этом убедилась и ГЖИ, - рассказал главный инженер.

Когда можно рассчитывать на бесплатную замену радиаторов отопления

Олег Злыднев также разъяснил, что на замену радиаторов можно рассчитывать, если они находятся в аварийном состоянии, либо перестают прогреваться, становятся холодными. Тогда жители обращаются в ДУК, который обследует радиаторы комиссионно и принимает решение.

- Но тут есть один момент: если перед батареями стоит запорная арматура (краны), то данные батареи находятся в эксплуатационной ответственности собственника квартиры. Бремя по содержанию несет сам собственник. Если запорной арматуры нет, то они находятся в эксплуатационной ответственности домоуправляющей компании, и тогда принимается решение на основании акта о замене, - пояснил Олег Злыднев.

Оказалось, что батареи в квартире Ксении Тюриной находятся в ведении домоуправляющей компании Ленинского района. В ДУКе сообщили, что решение об их замене было принято по итогам обследования, а значит, она может ожидать установки новых радиаторов.