Нижегородцы стали чаще покупать частные дома вместо квартир

Нижегородцы стали чаще покупать участки под строительство частных жилых домов, понимая, что это может обойтись им примерно в такую же сумму, как и квартира. Это стало одной из причин роста стоимости земли в Нижнем Новгороде, которое наблюдалось в 2019 году. Таким мнением с «Комсомолкой» поделился исполнительный директор АН «Адрес» Сергей Петров, комментируя причины стремительного роста цен на земельные участки в городе.

По данным сайта Domofond, Нижний Новгород занял четвертое место среди городов с максимальным ростом цен на землю с декабря 2018 года по декабрь 2019 года. Средняя стоимость сотки за этот период выросла с 50 000 до 63 333 рублей или на 26,7%

- Люди предпочитают дома квартирам. Они понимают, что могут купить трехкомнатную квартиру где-нибудь в Ленинском районе за 6 миллионов рублей, и за эти деньги, тоже в Ленинском районе, смогут купить участок и построить индивидуальный жилой дом, который будет отвечать их требованиям, - пояснил Сергей Петров.

Эксперт уверен, что земля в городе продолжит дорожать из-за целого ряда факторов. В частности, это связано с уменьшением количества свободной земли в продаже из-за растущего спроса на нее.

Кроме того, увеличивается количество блокированных домов, таких как таунхаусы, которые возводятся на землях ИЖС. Такими участками интересуются застройщики, что также влияет на цену.

Выгодно строить в садоводческих товариществах

- В последние несколько лет приходят застройщики, которые строят быстровозводимые и недорогие каркасные дома на землях садоводческих товариществ. Они подбирают участки, которые находятся по краям СНТ. Это юридически позволяет им купить недорогой земельный участок по более низкой цене, построить там полноценный жилой дом и, переведя этот жилой дом в ИЖС, увеличить ликвидность объекта. Раз стали скупать такие участки, которые можно потом перевести в земли ИЖС, то и цена предложения стала подрастать, влияя на среднюю цену, - пояснил эксперт.

Земли садоводческих товариществ также интересны компаниям, занимающимся строительством многоэтажных новостроек. Поэтому девелоперские компании интересуются землями СНТ, скупают их и готовят к продаже.

Еще одним фактором, который влияет и продолжит воздействовать на рост цены земли, является готовность банков предоставлять кредиты под строительство частных домов на ликвидных участках, находящихся в городской черте.

Сыграли свою роль в этой истории и государственные программы, позволяющие многодетным семьям получать ипотеку на приобретение участков и строительство индивидуальных домов.

Эксперт также пояснил, что 63333 рубля – усредненная цена сотки, и в некоторых районах города она гораздо выше. Например, в нагорной части Нижнего Новгорода цена сотки не ниже, чем в Чебоксарах, где за год ее стоимость выросла до 75 000 рублей. Превышает эту отметку и стоимость участков в Сормовском районе. Дешевле пока земля на окраинах Автозаводского, Московского и Канавинского районов.

Кто еще в лидерах по ценам на землю под ИЖС

По информации аналитиков Domofond, цены на землю за год выросли в 40 из 78 крупных городов России.

Лидирующие позиции среди городов-миллионников по росту цен также заняли Владивосток, где сотка подорожала в среднем на 57,9% - с 150 000 до 236 842 рублей. Второе место занял Санкт-Петербург, где ее цена выросла со 150 000 до 236 842 рублей (на 28,7%), а третье – Чебоксары, где к декабрю цена сотки поднялась до 75 000 (28,6%).

Замыкают топ-10 Нижний Тагил и Новороссийск: в обоих городах положительная динамика составила 20%. Но если в Нижнем Тагиле средняя стоимость сотки на конец года составляла 30 000 рублей, то в курортном центре — 200 000 рублей.