2020-01-20T15:08:15+03:00
Общество

Нижегородцы стали чаще покупать частные дома вместо квартир

Нижний Новгород занял четвертое место среди мегаполисов России, где земля под строительство индивидуальных домов подорожала сильнее всего
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Нижегородцы стали чаще покупать частные дома вместо квартирНижегородцы стали чаще покупать частные дома вместо квартирФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Нижегородцы стали чаще покупать участки под строительство частных жилых домов, понимая, что это может обойтись им примерно в такую же сумму, как и квартира. Это стало одной из причин роста стоимости земли в Нижнем Новгороде, которое наблюдалось в 2019 году. Таким мнением с «Комсомолкой» поделился исполнительный директор АН «Адрес» Сергей Петров, комментируя причины стремительного роста цен на земельные участки в городе.

По данным сайта Domofond, Нижний Новгород занял четвертое место среди городов с максимальным ростом цен на землю с декабря 2018 года по декабрь 2019 года. Средняя стоимость сотки за этот период выросла с 50 000 до 63 333 рублей или на 26,7%

- Люди предпочитают дома квартирам. Они понимают, что могут купить трехкомнатную квартиру где-нибудь в Ленинском районе за 6 миллионов рублей, и за эти деньги, тоже в Ленинском районе, смогут купить участок и построить индивидуальный жилой дом, который будет отвечать их требованиям, - пояснил Сергей Петров.

Эксперт уверен, что земля в городе продолжит дорожать из-за целого ряда факторов. В частности, это связано с уменьшением количества свободной земли в продаже из-за растущего спроса на нее.

Кроме того, увеличивается количество блокированных домов, таких как таунхаусы, которые возводятся на землях ИЖС. Такими участками интересуются застройщики, что также влияет на цену.

Выгодно строить в садоводческих товариществах

- В последние несколько лет приходят застройщики, которые строят быстровозводимые и недорогие каркасные дома на землях садоводческих товариществ. Они подбирают участки, которые находятся по краям СНТ. Это юридически позволяет им купить недорогой земельный участок по более низкой цене, построить там полноценный жилой дом и, переведя этот жилой дом в ИЖС, увеличить ликвидность объекта. Раз стали скупать такие участки, которые можно потом перевести в земли ИЖС, то и цена предложения стала подрастать, влияя на среднюю цену, - пояснил эксперт.

Земли садоводческих товариществ также интересны компаниям, занимающимся строительством многоэтажных новостроек. Поэтому девелоперские компании интересуются землями СНТ, скупают их и готовят к продаже.

Еще одним фактором, который влияет и продолжит воздействовать на рост цены земли, является готовность банков предоставлять кредиты под строительство частных домов на ликвидных участках, находящихся в городской черте.

Сыграли свою роль в этой истории и государственные программы, позволяющие многодетным семьям получать ипотеку на приобретение участков и строительство индивидуальных домов.

Эксперт также пояснил, что 63333 рубля – усредненная цена сотки, и в некоторых районах города она гораздо выше. Например, в нагорной части Нижнего Новгорода цена сотки не ниже, чем в Чебоксарах, где за год ее стоимость выросла до 75 000 рублей. Превышает эту отметку и стоимость участков в Сормовском районе. Дешевле пока земля на окраинах Автозаводского, Московского и Канавинского районов.

Кто еще в лидерах по ценам на землю под ИЖС

По информации аналитиков Domofond, цены на землю за год выросли в 40 из 78 крупных городов России.

Лидирующие позиции среди городов-миллионников по росту цен также заняли Владивосток, где сотка подорожала в среднем на 57,9% - с 150 000 до 236 842 рублей. Второе место занял Санкт-Петербург, где ее цена выросла со 150 000 до 236 842 рублей (на 28,7%), а третье – Чебоксары, где к декабрю цена сотки поднялась до 75 000 (28,6%).

Замыкают топ-10 Нижний Тагил и Новороссийск: в обоих городах положительная динамика составила 20%. Но если в Нижнем Тагиле средняя стоимость сотки на конец года составляла 30 000 рублей, то в курортном центре — 200 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Нижегородской области открылось первое импортозамещающее производство полимеров
Нижегородец убил сына из-за квартиры
Нижегородский путешественник Валентин Ефремов доставит послания нижегородцев на гору Афон
Автогонщицу из Нижегородской области могут амнистировать
Всем аномалиям назло: в Нижегородской области провели фестиваль снежных скульптур
Пожарная сигнализация сработала в театре Драмы на Покровке 19 января
В Нижегородской области объявлен конкурс на присуждение экологической премии
Виновник разлива химотходов в Нижегородской области принес извинения
В Нижнем Новгороде в течение дня ожидаются сильный ветер и небольшой снег
Обгоревшее тело мужчины нашли у гаражей в Московском районе
Временные отключения трансляции телерадиопрограмм ожидаются в Нижнем Новгороде 20 января
Вакансия тусовщицы появилась в Нижнем Новгороде
Московский вокзал эвакуировали в Нижнем Новгороде из-за сообщения о бомбе
Дни профориентации пройдут в центрах занятости Нижегородской области
Помещения Нижегородского острога сдадут под салон красоты и шоу-рум
Более 438 миллионов рублей сэкономила Нижегородская область на торгах в декабре
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с праздником Крещения Господня
Парк Славы на Автозаводе благоустроят в 2020 году
Первенство России по фехтованию среди юниоров пройдет в Арзамасе
Год памяти и славы стартует в Нижегородской области 23 января
Новых цех для выращивания стерляди и форели построят в Нижегородской области
Два автобуса сгорели дотла в Заволжье минувшим вечером
В Нижнем Новгороде прекращены поиски 27-летней мамы с годовалым ребенком
Владимир Панов начал ездить на работу на автобусах
В Нижегородской области снизились цены на мясо и рис
Нижегородцы устроили дебош на борту самолета