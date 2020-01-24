Родителей нижегородских школьников научат преодолевать страх перед ЕГЭ

Тщательно продумать выбор предмета и подготовить своих детей к предстоящей итоговой аттестации в 2020 году призвал родителей школьников глава министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин. Подготовка к ЕГЭ и о предстоящие изменения в самих экзаменах обсуждались на открытом родительском собрании, прошедшем на базе МАОУ «Школа №118 с изучением отдельных предметов» 23 января.

Как отметил Сергей Злобин, родительское собрание в подобном формате проводится уже второй раз. Родители могут задать свои вопросы и помочь ребенку определиться с предметами.

- Почему мы проводим его сейчас? Есть ключевая дата - 1 февраля. До этой даты ребенок должен подать заявление и выбрать предметы. На большом родительском собрании, мы рассказываем о том, как вместе с родителями определиться, какие предметы сдавать. Изменить их после первого февраля будет возможно, но очень сложно - только по каким-то чрезвычайно серьезным обстоятельствам. Поэтому сейчас дети и родители находятся перед чрезвычайно важным выбором. Они должны зафиксировать в заявлении (помимо обязательных русского языка и математики), физику, обществознание или химию. Эти предметы на сдаче ЕГЭ потом определяют, на какую специальность ребенок поступит, - пояснил Сергей Злобин.

Сергей Злобин рассказал родителям нижегородских школьников о проведении государственной итоговой аттестации в 2020 году

Нижегородцев приглашают стать общественными наблюдателями

Родителям также рассказали о том, как они могут помочь своему ребенку преодолеть стресс перед аттестацией. Для этого взрослым предложат пройти экзаменационную процедуру и пошагово изучить весь процесс. В феврале этого года, в 52 муниципалитетах и в каждом из районов Нижнего Новгорода, родители выяснят, что ждет их детей во время экзаменов.

- Есть определенный страх перед ЕГЭ, что его вызывает у родителей? Большинство из нас эту процедуру не проходили, и когда ребенок спрашивает нас, как это происходит, мы в растерянности, мы не можем сказать как это, потому что мы заканчивали школу по другим правилам. Мы приглашаем родителей пройти всю процедуру, начиная с момента входа ребенка в школу и заканчивая распечаткой пакетов, КИМов, примерными заданиями. Конечно, они не четыре часа будут сидеть, это демонстрационный вариант. Зато потом, когда ребенок спросит у папы или у мамы, что такое ЕГЭ, родитель сможет ему рассказать, пояснить, что в нем нет ничего страшного или плохого, - сказал министр.

Сергей Злобин также предложил родителям стать общественными наблюдателями на предстоящем ЕГЭ как в школах, так и в ситуационном центре, где ведется дистанционный мониторинг происходящего на аттестации.

Открытое родительское собрание в МАОУ «Школа №118 с изучением отдельных предметов»

Изменения в заданиях 2020 года

На родительском собрании нижегородцы также узнали о нововведениях, которые ожидают в этом году девятиклассников.

Изменения произошли в комплексе заданий по русскому языку для девятиклассников. Как пояснила заслуженный учитель РФ Людмила Печникова, они связаны с переменами в учебной программе.

- Девятиклассников ожидают изменения, так как это первые дети, которые начали учиться по стандарту 2010 года, они учились несколько по другой, измененной программе. Эти изменения не должны пугать, они запрограммированы ходом урока. Если взять русский язык, то поменялись задания с кратким ответом, их стало меньше: было 15, стало девять. Все эти задания дети прорабатывают на уроках, начиная с первого класса, - заверила Людмила Печникова.

Небольшие изменения также затронули модель контрольной сдачи материалов по химии для девятиклассников. Как рассказала председатель предметной комиссии по химии Наталья Горбенко, теперь в них присутствует практическая часть.

- Хочу снять все опасения родителей и учащихся в связи с этим: практическая часть обоснована, поскольку химия - наука экспериментальная, проверяются не только теоретические знания ребят, но и умение обращаться с веществами. Доля практических заданий невелика – всего шесть баллов первичных из 40 дают нам эти два задания. Если говорить в процентах, то это 15% от общего количества заданий. Если ребенок растерялся, не справился, то сильно на итоговой оценке это не отразится, - разъяснила Наталья Горбенко.

Она также подчеркнула, что ничего из ряда вон выходящего детей делать не заставят, все задания выполняются в рамках обучения в школе.

Родители, которые не смогли поучаствовать в открытом собрании, могут обратиться на телефоны горячих линий, представленные на сайте министерства образования по Нижегородской области. Дозвонившись на них, можно получить разъяснения по процедуре ЕГЭ и ответы на другие вопросы.