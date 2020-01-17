К строительству детского сада и школы в ЖК «Новинки Smart City» обещают приступить уже в 2020 году

Строительство детского садика на 320 воспитанников и школы на 1500 мест планируют начать в ЖК «Новинки Smart City» в 2020 году. Работы будут вестись в рамках программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом стало известно в ходе выездного совещания по вопросам достройки жилого комплекса, которое возглавил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Сейчас в жилом комплексе ведется строительство четырех домов - работы второго и третьего этапов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Рабочие занимаются кровельными работами и монтажом инженерных коммуникаций внутри зданий.

Дома будут сдаваться поэтапно, начиная со второго квартала этого года. Всего в 2020 году запланирована достройка 11 домов проблемного жилого комплекса.

На совещании согласовывались планы достройки жилья с графиками подведения коммуникаций и обеспечением новостроек необходимыми мощностями по тепло-, электро-, водоснабжению и канализации.

К строительству детского сада и школы в ЖК «Новинки Smart City» обещают приступить уже в 2020 годуФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сергей Морозов также порекомендовал продумать вопрос организации помещений для работы ряда социально значимых объектов.

- Муниципалитету и ГУ МВД вместе с профильными министерствами уже сейчас рекомендую озаботиться вопросом выделения в ЖК «Новинки Smart City» нежилых помещений для размещения там опорного пункта полиции и, как минимум для начала, кабинета врача общей практики», - сказал Сергей Морозов.

Напомним, в этом году на поддержку программ жилищного строительства Нижегородская область получит дополнительные 1,275 млрд рублей из федерального бюджета. Как сообщил нижегородский губернатор Глеб Никитин, эти деньги, при софинансировании из областного бюджета, планируется вложить в строительство семи социально значимых объектов трех жилых комплексов. Речь идет о детсадике и школе в «Новинках Smart City», школе и двух дорогах в ЖК «Окский берег», дошкольном учреждении и школе в «Анкудиновском парке».

Соответствующие бюджетные изменения предусмотрены проектом бюджета Нижегородской области на 2020 год.

Напомним, достройкой домов ЖК «Новинках Smart City» занимается Фонд «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства». Согласно дорожной карте, которая утверждена Виталием Мутко, Фонд должен достроить 25 домов, рассчитанных на 1,8 квартир площадью 66,4 тыс. кв.м. В результате должны быть восстановлены права 1906 дольщиков, включенных в реестр.