Нижегородцы раскритиковали мусорную площадку с забором во дворе на улице Тропинина

Нижегородцы раскритиковали новую мусорную площадку с забором, которую установили во дворе на улице Тропинина после благоустройства. Горожане опубликовали фото в группе «ЖКХ слезам не верит» соцсети "ВКонтакте".

- Такая постройка съела как минимум четыре парковочных места в и без этого загруженных дворах. Мало того, прежде чем опустошить емкости, их надо все по очереди выкатить, а потом закатить обратно! Ни в одном другом дворе города таких новинок не обнаружено, везде обходятся небольшими площадками и без «забора», только с крышей, - написала Елена Зазнобина.

При этом в комментариях к посту, Ирина уточняет, что благоустройство обсуждалось с жителями ближайших домов, но о самих площадках речи не шло.

В домоуправляющей компании Приокского района сообщили, что контейнерные площадки устанавливаются на придомовой территории на основании действующих норм и законодательств РФ и Правил благоустройства.

- Места установки контейнерных площадок всегда обсуждаются и согласовываются с жителями многоквартирных домов. Проекты таких объектов рассматривали индивидуально для каждого МКД. Стоимость контейнерных площадок индивидуальна и зависит от размера самой площадки и отсека под КГМ, количества контейнеров, - прокомментировали в ДУКе.

Домоуправляющая компания также сообщила, что планирует реконструировать площадку, которую раскритиковали жильцы, чтобы обеспечить удобство доступа к контейнерам.