2020-01-16T17:41:09+03:00
Общество

Кресты и купола храма в честь святителя Николая Чудотворца освятили в Нижегородском Кремле

До Октябрьской революции на территории Кремля работали пять храмов, до наших дней сохранился только один
Елена ЛАЗАРЕВА
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До революции в Кремле работали пять храмов, до наших дней сохранился только один. Фото: Александр Воложанин, "Нижегородские новости"До революции в Кремле работали пять храмов, до наших дней сохранился только один. Фото: Александр Воложанин, "Нижегородские новости"
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Сегодня прошло освящение крестов и куполов храма в честь святителя Николая Чудотворца при манеже в Нижегородском Кремле. Сам манеж был построен в середине 19 века, домовая Никольская церковь была пристроена к нему четверть века спустя, в 1885 году. В манеже до Октябрьской революции располагался Аракчеевский кадетский корпус, в котором воспитывался, в частности, легендарный военный летчик Петр Николаевич Нестеров. По легенде, кадет Нестеров в никольской церкви был чтецом. После революции в манеже и церкви расположились депо и гараж, а с 1969 года - гараж и склады.

Освящение крестов и куполов провел митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Фото: Александр Воложанин, "НИжегородские новости"

Освящение крестов и куполов провел митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Фото: Александр Воложанин, "НИжегородские новости"

В результате такой эксплуатации и нескольких перестроек были полностью потеряны первоначальные стропильные конструкции, элементы декора как манежа, так и Никольской церкви, разобрана звонница. Восстановление храма началось в 2018 году, после передачи его Нижегородской епархии. Первая за сто лет служба в храме состоялась 2 июня 2019 года.

Освящение крестов и куполов провел митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, в мероприятии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Восстановление храма началось в 2018 году, после передачи его Нижегородской епархии. Фото: Александр Воложанин, "Нижегородские новости"

Восстановление храма началось в 2018 году, после передачи его Нижегородской епархии. Фото: Александр Воложанин, "Нижегородские новости"

«Я помню, что в здании храма еще недавно располагался гараж и рядом с алтарем стояли машины. Это было настоящей дикостью, и мы вместе с епархией приняли решение о возрождении храма к 800-летию Нижнего Новгорода», - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, до революции в Кремле работали пять храмов, до наших дней сохранился только один - Собор Михаила Архангела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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